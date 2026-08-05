Datos Clave Duración del préstamo: Gonzalo Tapia estará en Columbus Crew hasta la denominada MLS Sprint Season de 2027. Opción de compra: El club estadounidense podrá adquirir definitivamente el pase del delantero chileno. Trámites pendientes: El jugador ocupará una plaza internacional y debe recibir su Certificado de Transferencia Internacional y la visa P-1.

Gonzalo Tapia continuará su carrera en Columbus Crew. El conjunto de la Major League Soccer oficializó la llegada del delantero chileno mediante un préstamo desde São Paulo, operación que se extenderá hasta la MLS Sprint Season de 2027 e incluye una opción para comprar definitivamente su carta.

El atacante de 24 años buscará recuperar la continuidad que perdió durante los últimos meses en Brasil. La gerencia deportiva de Columbus Crew espera que su potencia, movilidad y capacidad para atacar los espacios le entreguen una nueva alternativa en ataque para afrontar la segunda parte de la temporada.

¿Cuáles son los detalles del contrato de Gonzalo Tapia en Columbus Crew?

El acuerdo entre la escuadra estadounidense y São Paulo se estructuró bajo la fórmula de una cesión temporal. El contrato del delantero estipula un préstamo que se extenderá hasta la finalización de la MLS Sprint Season de 2027, pero incluye una cláusula clave: una opción a favor de Columbus Crew para concretar una transferencia definitiva en el futuro.

El club no informó el monto fijado para adquirir su pase ni estableció públicamente una fecha específica para ejecutar dicha cláusula, por lo que la permanencia a largo plazo del chileno dependerá estrictamente de su rendimiento en la cancha durante este periodo de prueba.

Antes de quedar a disposición del cuerpo técnico, el formado en Universidad Católica deberá completar los trámites administrativos correspondientes. Columbus informó que Tapia ocupará una plaza internacional y que su incorporación oficial a los entrenamientos está pendiente de la recepción del Certificado de Transferencia Internacional y de su respectiva visa P-1.

La operación representa una nueva oportunidad contractual y deportiva para el delantero después de sus pasos por River Plate y São Paulo. Aunque el conjunto brasileño adquirió definitivamente su ficha durante 2026, el seleccionado chileno perdió protagonismo en el último semestre y ahora intentará consolidarse en Norteamérica.

Cabe destacar que la escuadra estadounidense destacó el despliegue, las condiciones ofensivas y la capacidad competitiva de Gonzalo Tapia. Issa Tall, gerente general de la institución, explicó detalladamente por qué el club decidió avanzar por su contratación en este mercado.

“Gonzalo es un jugador talentoso y trabajador que aporta calidad y competitividad a nuestro ataque”, señaló Tall en el comunicado oficial publicado por la franquicia. El ejecutivo confía en que el delantero pueda adaptarse rápidamente al ritmo del torneo y transformarse en una alternativa real.

“Creemos que tiene las cualidades necesarias para tener un impacto inmediato en el equipo. Estamos encantados de darle la bienvenida a Gonzalo a Columbus y esperamos integrarlo al grupo y ver las contribuciones que hará”, agregó el gerente general.

Los números de Gonzalo Tapia antes de fichar por Columbus Crew

El recorrido internacional del extremo le entregó un amplio margen de experiencia antes de arribar a Estados Unidos. Gonzalo Tapia disputó 48 partidos con São Paulo, convirtió ocho goles y entregó una asistencia, de acuerdo con las cifras publicadas por Columbus Crew durante su presentación.

El chileno había llegado al conjunto paulista durante 2025, inicialmente cedido desde River Plate. Su buen rendimiento en los primeros meses llevó al club brasileño a concretar posteriormente la compra definitiva de su pase, aunque durante 2026 volvió a perder espacio dentro de la rotación titular. Su paso por River fue bastante más breve: Tapia jugó siete encuentros y acumuló apenas 200 minutos antes de salir rumbo al Brasileirao.

La etapa más extensa y exitosa de su carrera fue en Universidad Católica. El atacante se formó en las divisiones inferiores del conjunto cruzado, debutó profesionalmente en septiembre de 2020 y registró 22 goles y 10 asistencias en 117 partidos oficiales, siendo parte de los planteles que conquistaron los títulos de Primera División de 2020 y 2021.

A nivel de selecciones, con La Roja adulta suma 12 presentaciones, tres tantos y dos asistencias. Debutó el 10 de septiembre de 2024 frente a Bolivia por las Eliminatorias y anteriormente representó al país en diversas divisiones, desde la categoría Sub 17 hasta la Sub 23.

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