Datos Clave Interés: Udinese está tras los pasos del delantero chileno Gonzalo Tapia. Oferta: Según el periodista José Tomás Fernández, el conjunto italiano ofreció 4 millones de dólares por el jugador. Respuesta: El elenco paulista considera insuficiente el ofrecimiento, pero estarían dispuestos a bajar sus pretensiones económicas.

Udinese viene por otro chileno. Tras fichar a jugadores como Alexis Sánchez y Damián Pizarro en el pasado reciente, el elenco de Friuli volvió a fijarse en un jugador nacional.

Se trata de Gonzalo Tapia, atacante que actualmente milita en el Sao Paulo. El elenco italiano ya inició gestiones para quedarse con el formado en Universidad Católica e incluso presentó una oferta formal, por lo que en los próximos días podrían haber novedades respecto a su futuro.

¿Cuál es la oferta de Udinese por Gonzalo Tapia?

Fue el periodista de AS Chile, José Tomás Fernández quien reveló que desde Udinese se contactaron directamente con Sao Paulo para hacer llegar una oferta, la cual estaría siendo evaluada por el equipo brasileño.

“En el ‘Tricolor Paulista’ ven con buenos ojos una posible transferencia, pues necesitan hacer caja y no tenían prevista una propuesta por Tapia”, detalló el comunicador.

Respecto al monto, el reportero reveló que el conjunto de Friuli ofreció 4 millones de dólares como base.

¿Qué falta para que Sao Paulo acepte la oferta por Gonzalo Tapia?

De acuerdo a la citada fuente, la cifra ofrecida por Udinese es considerada insuficiente por parte de Sao Paulo, que espera recibir un monto mayor por Gonzalo Tapia. Sin embargo, las cosas podrían cambiar y podrían bajar sus pretensiones económicas.

“Inicialmente Sao Paulo pretendía recibir 5 millones de dólares, entendiendo que en una negociación podrían rebajar la solicitud a 4 millones”, apuntó Fernández.

Sin embargo, en la escuadra de Udine creen que esa cantidad es muy alta por el pase del chileno. “Están moldeando una propuesta para pagar un monto menor”, completó.