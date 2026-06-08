Datos Clave Primeros acercamientos: La dirigencia de la UC se contactó con la agencia Vibra Fútbol para analizar la viabilidad de un préstamo hasta fin de año. El objetivo: La gran meta del retorno es potenciar la ofensiva de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores, donde chocarán con Estudiantes de La Plata. Competencia europea: Aunque Sao Paulo no le cierra la puerta a su salida, el cuadro brasileño espera agotar primero eventuales ofertas desde la liga inglesa.

Universidad Católica no quiere ser un mero espectador en la recta final de la Copa Libertadores. Luego de dar el batacazo clasificando como líderes del temido “grupo de la muerte” (que compartían con Boca Juniors y Cruzeiro), la dirigencia estudiantil ya mueve los hilos en el mercado de pases para entregarle variantes de peso al técnico Daniel Garnero. El gran objetivo para afrontar la llave de octavos de final ante Estudiantes de La Plata tiene nombre, apellido y pasado en San Carlos de Apoquindo: el delantero de La Roja, Gonzalo Tapia.

¿Cómo son las negociaciones de Universidad Católica por Gonzalo Tapia?

El sorpresivo bombazo sobre el posible retorno del tetracampeón cruzado (ganó dos torneos de Primera División y dos Supercopas) llegó directamente desde Brasil. Fue el medio partidario de Sao Paulo, Avante Meu Tricolor, quien destapó las intenciones de la gerencia deportiva de la franja.

“O bom filho à casa torna?” (¿El buen hijo vuelve a casa?), se preguntó el citado portal brasileño, detallando que “el club chileno contactó al staff de su canterano (representado por Fernando Felicevich) interesados en su regreso”.

Las intenciones de la UC son claras y apuntan a un negocio de corto plazo: “El interés sería en una cesión para el segundo semestre del año, específicamente para la fase eliminatoria de la principal competición continental”, reveló el medio paulista.

Los números y títulos de Gonzalo Tapia en Universidad Católica

El deseo de la dirigencia cruzada por repatriar al atacante no es casualidad. Su última campaña antes de partir al extranjero (2024) fue la más productiva de su carrera, consolidándose como una pieza clave en la ofensiva de la franja.

Durante su paso por el primer equipo de la UC, el delantero registró las siguientes estadísticas totales (sumando Campeonato Nacional, Copa Chile, Supercopa y torneos internacionales):

Temporada Partidos Jugados Goles Asistencias 2020 12 4 0 2021 5 0 0 2022 38 3 3 2023 29 4 3 2024 33 11 4 TOTAL 117 22 10

A estos números individuales se suma un exitoso palmarés colectivo. El canterano cruzado levantó cuatro trofeos con el club de sus amores, consagrándose bicampeón de la Primera División (2020 y 2021) y ganando dos ediciones de la Supercopa de Chile (2020 y 2021).

El presente de Tapia en Sao Paulo y el obstáculo europeo

Luego de salir de la UC y vivir un opaco paso por River Plate, Tapia encontró su lugar en el mundo en Sao Paulo bajo la dirección técnica de Hernán Crespo, firmando un contrato hasta diciembre de 2029. Sin embargo, la reciente salida del DT argentino le restó un considerable protagonismo en la tienda tricolor.

En los 36 compromisos posibles de esta temporada, el extremo de 24 años suma 27 apariciones (11 como titular) y apenas tres goles. Ante la inminente llegada del delantero Victor Sá, en el cuadro paulista ven con buenos ojos su salida para que sume minutos.

Aunque en Sao Paulo indican que no ha llegado una oferta formal a sus oficinas, aseguran que “el tema podría discutirse seriamente si se concreta el ofrecimiento”. No obstante, la escuadra cruzada tendrá un duro rival en las negociaciones: el propio club brasileño está a la espera de “que atraiga alguna oferta desde Europa, sus representantes han dejado entrever el interés de pequeños equipos de Inglaterra”.