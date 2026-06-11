Datos Clave Supuesto interés: En Brasil aseguraron que U Católica está tras los pasos de Gonzalo Tapia. En la UC lo desmienten: Un directivo del club conversó con Punto Cruzado y descartó acercamientos con el canterano del club. Presente: El jugador de Sao Paulo ha disputado 27 partidos esta temporada y convertido 3 goles.

Universidad Católica ya trabaja con miras al mercado de pases de invierno, donde pretende sumar algunos nombres para reforzar su plantel de cara al segundo semestre, donde el gran objetivo serán los octavos de final de la Copa Libertadores.

En ese contexto, desde Brasil aseguraron que Gonzalo Tapia es uno de los apuntados por la dirigencia de Cruzados para potenciar el plantel. Sin embargo, una fuente al interior del club descartó a Punto Cruzado esta opción y aclaró que no hay conversaciones con el seleccionado nacional.

U Católica desmiente acercamientos con Gonzalo Tapia

El citado medio reveló una conversación con un directivo de los universitarios, aunque mantuvo el anonimato de la fuente. Desde el interior del club salieron al paso de los rumores sobre esta posible operación.

“No hay ninguna conversación con él (…) Siempre existieron muy buenas relaciones con él, pero también tenemos conversaciones con casi todos los canteranos que nos representan en el extranjero”, señaló.

“Gonzalo Tapia, Marcelino Núñez o Alexander Aravena, por darte un ejemplo, son jugadores que están haciendo carrera recién en el extranjero y no creo que quieran volver”, agregó.

Por último, el directivo aclaró que “siempre tendrán las puertas abiertas, pero hoy depende más de ellos que de nosotros (…) Tomar la decisión de volver a Chile y aún más a su edad, no es fácil, ya por sí para el fútbol chileno está siendo difícil salir por primera vez”.

Los números de Gonzalo Tapia en 2026

Gonzalo Tapia ha disputado un total de 998 minutos esta temporada en un total de 27 partidos entre el Brasileirao, el Campeonato Paulista, la Copa Sudamericana y la Copa de Brasil.

Este 2026 el delantero ha anotado 3 goles y también ha visto acción con la selección chilena. Con La Roja sumó minutos ante Cabo Verde, Nueva Zelanda, Portugal y RD Congo, haciéndose presente en el marcador en los dos primeros.