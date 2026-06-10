Datos Clave El piso mínimo: Cruzados no escuchará ninguna oferta que sea inferior a 3,5 millones de dólares para dejar partir al seleccionado nacional. Porcentaje del pase: La millonaria exigencia económica no contempla la totalidad de la carta, ya que la directiva pretende conservar una parte para futuras ventas. Los interesados: Equipos de Brasil, Portugal, Estados Unidos y gigantes de Argentina ya sondean los pasos del veloz atacante.

El mercado de fichajes invernal amenaza con desarmar a los equipos que pelean en la parte alta del Campeonato Nacional 2026. En Universidad Católica las alarmas están encendidas, ya que el extraordinario nivel de Clemente Montes no ha pasado inadvertido fuera de nuestras fronteras. Sus actuaciones en el torneo local y, sobre todo, el golazo que significó la eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores, lo pusieron en la vitrina internacional. Sin embargo, en la precordillera no están dispuestos a despotenciar el equipo de Daniel Garnero tan fácilmente y ya le colgaron un prohibitivo cartel de precio a su gran figura.

¿Cuánto cuesta y qué condiciones pide la UC para vender a Clemente Montes?

En Cruzados entienden que el jugador de 25 años atraviesa el momento más dulce de su carrera, revalorizado además por su reciente convocatoria a La Roja. Por lo mismo, la gerencia deportiva definió un marco de negociación sumamente estricto para espantar a los clubes que busquen un “préstamo con opción de compra”.

Según reveló el medio partidario Punto Cruzado, desde la dirigencia de Universidad Católica “esperan un piso mínimo de 3,5 millones de dólares y quedarse con una parte del pase del delantero para recién sentarse a conversar”. Cualquier propuesta que no alcance ese altísimo monto será inmediatamente desestimada.

A las trabas económicas impuestas por el club, se suma la exigencia personal del propio futbolista. Luego de su paso por el Celta B de España, Montes priorizará un proyecto deportivo que le asegure crecimiento y consolidación, y no dudará en quedarse a disputar el resto de la Copa Libertadores si la oferta extranjera no cumple con sus expectativas futbolísticas.

¿Qué equipos extranjeros quieren fichar a Clemente Montes?

El teléfono en las oficinas del Claro Arena ya comenzó a sonar. El nombre del oriundo de Vitacura está en diversas carpetas y ha recibido sondeos concretos desde mercados muy dispares, incluyendo ligas de Brasil, Estados Unidos, Portugal y otras dos escuadras europeas.

Pero el interés más mediático proviene desde el otro lado de la cordillera. Según confesó el exjugador cruzado Luciano Aued, actual ayudante de campo en la reserva de Racing Club, la “Academia” de Avellaneda tiene a Montes en su radar. “Ahora que estoy en Argentina y afuera siempre me han preguntado por Clemente o Tapia”, reconoció “Luli” a DSports, confirmando que el fútbol trasandino sigue muy de cerca los pasos del artillero de la UC.