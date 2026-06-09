Datos Clave El suspendido: El arquero Vicente Bernedo arrastra un duro castigo de tres partidos tras los graves incidentes ocurridos al final del clásico ante Colo Colo. El comodín: Las bases del torneo permiten utilizar a un jugador castigado (con un máximo de tres fechas) si un seleccionado nacional del club sufre una lesión o enfermedad. El trámite: Cruzados debe solicitar un certificado médico oficial a La Roja para presentar el requerimiento ante la ANFP en Quilín.

Universidad Católica afina los últimos detalles para recibir a Universidad de Concepción este domingo 14 de junio, en un duelo vital para no cederle terreno a Colo Colo en la cima del Campeonato Nacional 2026. Para este compromiso, el técnico Daniel Garnero lamentaba importantes ausencias disciplinarias, como la de Daniel González y el recién castigado arquero Vicente Bernedo, sancionado con tres partidos tras la gresca en el clásico ante el Cacique. Sin embargo, en medio del duro panorama, los problemas de salud de un seleccionado nacional en la gira europea de La Roja abrieron una insospechada ventana reglamentaria que podría devolverle la sonrisa al cuerpo técnico cruzado.

¿Por qué la enfermedad de Clemente Montes ayuda a Vicente Bernedo?

El atacante cruzado fue liberado recientemente de la Selección Chilena producto de un cuadro respiratorio alto, impidiéndole jugar en el amistoso ante la República Democrática del Congo en Francia. Esta complicación médica, lejos de ser un dolor de cabeza, podría transformarse en un verdadero “comodín” para el esquema de Garnero.

¿La razón? El reglamento de la ANFP permite interrumpir un castigo disciplinario bajo condiciones muy específicas. Las bases del torneo estipulan que si un jugador se lesiona o enferma estando convocado en su respectiva selección, podrá ser reemplazado por una fecha en la Liga de Primera “por un jugador que se encontrare suspendido por un máximo de tres fechas, interrumpiendo así la sanción aplicada por el Tribunal Autónomo de Disciplina”.

Como Bernedo recibió exactamente tres fechas de castigo por parte de la Primera Sala del Tribunal tras los incidentes ante Colo Colo (la pena más alta del plantel estudiantil), encaja perfectamente en este requerimiento reglamentario y podría ser alineado ante el Campanil en el Claro Arena.

¿Qué trámite debe hacer la UC en la ANFP para habilitar al arquero?

Para hacer efectiva esta “jugada de reglamento”, la dirigencia de Cruzados no puede actuar de oficio. Según detalló el periodista Jorge Cubillos de TNT Sports, el procedimiento que debe realizar Universidad Católica consiste en obtener la certificación del Cuerpo Médico de la Selección Chilena respecto a la gravedad y los tiempos de recuperación del cuadro respiratorio de Montes.

Con ese documento oficial en mano, la institución estudiantil puede elevar la solicitud formal a la ANFP para que se interrumpa la sanción de Bernedo de cara a la decimoquinta fecha del certamen nacional.

No obstante, las bases del campeonato son claras: el uso de este “comodín” reglamentario no borra el castigo inicial dictaminado por el Tribunal, sino que solo lo posterga temporalmente. Es decir, el joven guardameta podrá disputar el encuentro de este fin de semana, pero posteriormente deberá cumplir íntegramente las tres fechas de suspensión que arrastra desde el clásico.

¿Cuándo juega Universidad Católica vs U de Concepción?

El compromiso válido por la decimoquinta y última fecha de la primera rueda de la Liga de Primera está programado para este domingo 14 de junio a las 17:30 horas. El encuentro, donde la UC podría contar con el suspendido Vicente Bernedo, se disputará en el Claro Arena.

Para el equipo dirigido por Daniel Garnero, este duelo es de vital importancia en sus aspiraciones al título. Actualmente, Universidad Católica marcha en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 23 puntos, a 10 unidades del exclusivo líder, Colo Colo (33 pts). Los cruzados buscarán acortar esa brecha aprovechando el envión anímico de haber goleado 5-1 a Cobresal en la jornada anterior.

Por su parte, Universidad de Concepción intentará dar la sorpresa como visitante para salir de la parte media-baja de la clasificación. El “Campanil” se ubica en la undécima (11°) posición con 19 puntos, y llega a la precordillera con la obligación de sumar tras caer por 2-1 ante Ñublense en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.