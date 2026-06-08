Datos Clave Baja confirmada: El jugador no estará disponible para el choque de este martes frente a la República Democrática del Congo en Orleans. El diagnóstico: La ANFP detalló que la exclusión se debe a un cuadro respiratorio alto que le impidió entrenar con normalidad. Ataque mermado: Nicolás Córdova pierde una variante ofensiva rápida para intentar revertir la pálida imagen dejada ante Portugal.

La Selección Chilena sumó un inesperado y preocupante obstáculo a menos de 24 horas de bajar el telón de su gira europea. Mientras el equipo afinaba los últimos detalles para enfrentar a la mundialista República Democrática del Congo en el Stade de la Source de Orleans, el cuerpo técnico de Nicolás Córdova recibió una mala noticia desde la enfermería.

A través de un parte médico oficial, la ANFP confirmó que el delantero Clemente Montes fue liberado de la concentración y quedó totalmente descartado para el amistoso de este martes.

¿Qué jugador fue liberado de la Selección Chilena y por qué?

La sorpresiva exclusión del atacante no pasa por una decisión técnica de Córdova, sino estrictamente por orden médica. El jugador comenzó a presentar complicaciones de salud durante las últimas horas en Francia, lo que encendió rápidamente las alarmas en el Equipo de Todos.

Según dice el comunicado entregado por el ente rector del fútbol chileno, “el jugador Clemente Montes se encuentra en evolución de un cuadro respiratorio alto que ha impedido su normal participación en los entrenamientos”.

Para evitar complicaciones mayores y resguardar su integridad física, la gerencia de comunicaciones ratificó la medida definitiva: “Para el adecuado cuidado de su salud el jugador no estará disponible para el partido frente a la República Democrática del Congo, el día de mañana martes 9 de junio”.

¿Cómo llega La Roja al duelo ante la mundialista RD Congo?

El choque ante el combinado africano asoma como una prueba de fuego para Nicolás Córdova y su proceso. Tras la caída por 2-1 ante Portugal en Oeiras, donde el equipo fue superado durante largos pasajes pero logró maquillar el resultado en los descuentos, el estratega necesita cerrar la gira con mejores sensaciones colectivas e individuales.

Sin la presencia de Montes como alternativa de velocidad por las bandas, el cuerpo técnico deberá buscar variantes para vulnerar a una selección de RD Congo que destaca por su tremendo poderío físico, su velocidad en transiciones y su orden defensivo. El elenco que dirige Sébastien Desabre viene de empatar 0-0 ante Dinamarca y afina detalles para su participación en el Mundial 2026, donde compartirá el Grupo K precisamente con Portugal, Colombia y Uzbekistán.

¿A qué hora y quién transmite el amistoso de RD Congo vs Chile?

El encuentro que marcará el cierre de la expedición europea de la Selección Chilena está programado para este martes 9 de junio a las 12:00 horas de Chile.

El compromiso se disputará a puertas cerradas en Orleans, Francia, y los hinchas podrán seguirlo a través de la TV abierta por las pantallas de Chilevisión, además de la señal de pago de ESPN y la plataforma de streaming Disney+ Premium.