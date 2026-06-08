Datos Clave Fuerte dardo: Al ser consultado por el momento de La Roja, Vidal desconoció la autoridad del actual cuerpo técnico señalando: “Mientras no haya un entrenador, no puedo hablar más”. Molestia por el amistoso: El mediocampista fue tajante al evaluar la reciente derrota por 2-1 ante Portugal: “Lo que pasó, ojalá que no vuelva a pasar más”. Sin filtro por la eliminación: Pese a quedar fuera de la Copa de la Liga con Colo Colo, el “King” aseguró que “no es un fracaso” y apuntó sus descargos contra el arbitraje.

Arturo Vidal nunca se guarda nada frente a los micrófonos. El volante bicampeón de América aprovechó la zona mixta tras la derrota de Colo Colo ante Huachipato para repasar toda la contingencia futbolística, dejando una frase que promete remecer a Juan Pinto Durán. El “King” apuntó sus dardos directamente contra Nicolás Córdova tras la reciente caída de la Selección Chilena por 2-1 ante Portugal en Oeiras, lanzando un ninguneo feroz contra el actual estratega nacional.

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre Nicolás Córdova y la Selección Chilena?

El mediocampista fue consultado por el accionar del “Equipo de Todos” frente a los lusos, elenco que se encuentra preparando su actuación para el Mundial 2026. Al escuchar la pregunta en zona mixta, Vidal intentó evadir el tema en primera instancia: “¿De verdad tú me estás preguntando de eso? ¿Me estás preguntando de verdad?”.

Sin embargo, a los pocos segundos, el experimentado jugador albo lanzó una durísima frase que deja en evidencia su nula consideración hacia el proceso que hoy lidera el ex DT de Santiago Wanderers.

En un tono sumamente cortante, Vidal sentenció: “No voy a hablar de la Selección; mientras no haya un entrenador, no puedo hablar más de la Selección”. Del mismo modo, el “10” del Cacique dejó claro que no le gustó lo que vio en cancha frente a la escuadra de Cristiano Ronaldo, rematando con un tajante: “Lo que pasó ayer (sábado), ojalá que no vuelva a pasar más”.

Cabe destacar que no es primera vez que el ex Juventus y Bayern Múnich dispara contra Córdova. En marzo pasado, ya había cuestionado el criterio para armar las nóminas en los amistosos: “Tienes partidos amistosos no para mostrar a los jugadores que uno ya conoce. Tienes que llamar a jugadores jóvenes (…) y ahí te habla de ser consecuente con lo que uno dice”.

¿Qué opinó Vidal sobre la eliminación de Colo Colo en la Copa de la Liga?

Tras dejar el recado a Pinto Durán, Vidal profundizó en el amargo 1-0 sufrido ante Huachipato en Talcahuano, resultado que selló la eliminación del Cacique del nuevo torneo.

“El primer tiempo fue más desordenado, en el segundo los pasamos por arriba y no pudimos concretar. Uno de los dos goles anulados podría haber valido, pero ahora tenemos que preocuparnos del campeonato”, analizó el volante, quien disputó todo el segundo tiempo en el sur.

Ahí también aprovechó de evidenciar su molestia con el cometido del juez Nicolás Gamboa. “Ustedes vieron el arbitraje. Está bien que el partido no tuviera mucha importancia, pero con esta camiseta nos jugamos la vida. Ojalá no vuelva a pasar. Le damos importancia a cualquier cosa”, reclamó.

Finalmente, el “King” le bajó el perfil a la eliminación y puso el foco en mantener la amplia ventaja de ocho puntos que tienen en la cima del Torneo Nacional. “Veo bien a los jóvenes, entrenando bien. Estos partidos les sirven (…) Nos vamos un poco tristes, perdimos esta copa, pero el campeonato ya depende de nosotros. No es un fracaso esta eliminación. Nos ayudará para lo que viene”, concluyó.