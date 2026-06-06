La Roja enfrenta este sábado a uno de los grandes del planeta en Lisboa. Chile llega sin la presión del Mundial pero con la necesidad de mostrar señales de vida, mientras Portugal busca el mejor ensayo posible antes de debutar contra RD Congo el 17 de junio en el Mundial 2026. El partido se disputará a las 13:45 horas de Chile en el Estadio Nacional do Jamor de Oeiras

Es la quinta vez en la historia que ambas selecciones se miden. El historial a los lusos con tres igualdades y una victoria para los europeos en los cuatro cruces anteriores. El antecedente más recordado es la Copa Confederaciones 2017, cuando Chile eliminó a Portugal en cuartos de final en los penales con Bravo como figura. Nicolás Córdova apuesta por un equipo con seis caras nuevas para intentar amargar a Cristiano Ronaldo y compañía.

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Chile y Portugal, minuto a minuto

La previa del Chile vs Portugal

La Roja llega a esta fecha FIFA sin haber clasificado al Mundial 2026, lo que convierte este amistoso en un termómetro importante para medir el proceso de reconstrucción que encabeza el DT Nicolás Córdova. Lejos del ruido de la clasificación, el técnico tiene libertad para experimentar y probar variantes que nutran el proceso de cara al ciclo mundialista siguiente.

El DT apostará por un 4-2-3-1 con una columna vertebral bien definida con Brayan Cortés bajo los palos, Guillermo Maripán defendiendo, Vicente Pizarro controlando el medio campo y Darío Osorio y Gonzalo Tapia, buscando romper la defensa europea.

Portugal, en tanto, llega como uno de los grandes favoritos del Mundial 2026. Los lusos integran el Grupo F junto a RD Congo, Uzbekistán y Colombia, y este amistoso ante Chile es su penúltimo ensayo antes del estreno mundialista. Cristiano Ronaldo estará presente, al igual que las principales figuras del equipo de Roberto Martínez, con la diferencia de que en tierras portuguesas el encuentro pasa casi desapercibido: los medios lusos no han publicado prácticamente nada sobre La Roja en la previa.

El árbitro del partido será el italiano Luca Zufferli, con su compatriota Rosario Abisso en el VAR.

Formaciones de Chile vs Portugal

Probable formación de Chile:

Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Iván Román, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría; Darío Osorio, Lautaro Millán, Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia. DT: Nicolás Córdova.

Probable formación de Portugal:

A confirmar por la federación lusitana. Con Cristiano Ronaldo como referente del ataque y las principales figuras del plantel campeón de Europa en cancha. DT: Roberto Martínez.

¿Dónde ver Chile vs Portugal en vivo?

El amistoso internacional entre Chile y Portugal se jugará este sábado 6 de junio a las 13:45 horas en el Estadio Nacional do Jamor, Oeiras, Lisboa. La transmisión en Chile estará disponible por las siguientes plataformas:

📺 TV abierta: Chilevisión

📺 TV cable: ESPN / ESPN Premium

💻 Streaming: Disney+ Premium