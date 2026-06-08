Datos Clave Partido clave: Chile enfrenta a RD Congo en Orleans. Transmisión: Chilevisión, ESPN y Disney+ Premium. Horario: Martes 9 de junio, 12:00 horas.

La Selección chilena vuelve a la cancha este martes 9 de junio para enfrentar a República Democrática del Congo en el Stade de la Source de Orleans, Francia. El partido se jugará a puertas cerradas y será el segundo amistoso de La Roja en esta Fecha FIFA, luego de la caída por 2-1 ante Portugal en Oeiras.

El equipo de Nicolás Córdova necesita cerrar la gira con mejores sensaciones tras un duelo exigente frente a una potencia europea. Al frente estará una selección africana clasificada al Mundial 2026, que viene de empatar 0-0 con Dinamarca y que prepara su regreso a la cita planetaria después de más de cinco décadas.

¿Qué canal transmite RD Congo vs Chile EN VIVO?

El partido será transmitido por TV abierta, TV de pago y streaming en Chile.

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👉 Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan RD Congo vs Chile?

Se juega este martes 9 de junio a las 12:00 horas de Chile.

📅 Martes 9 de junio de 2026

🕛 12:00 horas de Chile

🏟️ Stade de la Source, Orleans, Francia

El duelo corresponde a un amistoso internacional de la Fecha FIFA de junio y se disputará a puertas cerradas.

¿Dónde ver RD Congo vs Chile ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible en plataformas digitales.

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¿Dónde ver GRATIS RD Congo vs Chile?

El amistoso sí tendrá transmisión gratuita en Chile.

Se podrá ver gratis por:

Chilevisión

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También estará disponible por TV de pago y streaming en:

ESPN

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Formación de RD Congo vs Chile

XI Chile

Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Iván Román, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Felipe Loyola, Agustín Arce; Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez y Gonzalo Tapia.

DT: Nicolás Córdova.

XI RD Congo

Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Meschak Elia, Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Nathanaël Mbuku; Yoane Wissa y Cedric Bakambu.

DT: Sébastien Desabre.

¿Cómo llega Chile al amistoso contra RD Congo?

Chile llega golpeado por la derrota ante Portugal, pero con la necesidad de seguir probando nombres en el ciclo de Nicolás Córdova.

La Roja cayó 2-1 en Oeiras ante el equipo de Cristiano Ronaldo, en un partido donde fue superada durante largos pasajes. Portugal marcó diferencias con goles de Gonçalo Guedes y Bruno Fernandes, mientras Lucas Cepeda descontó en los descuentos con un zurdazo que sirvió para maquillar el resultado.

Cabe destacar que el amistoso ante RD Congo asoma como una prueba distinta a la de Portugal. No tendrá el mismo peso mediático de enfrentar a Cristiano Ronaldo, pero sí será un examen físico y táctico ante una selección mundialista, fuerte en las transiciones y acostumbrada a defender con orden.

La formación proyectada muestra varios ajustes. Chile volvería a tener a Lawrence Vigouroux en el arco, Gabriel Suazo como capitán y una zona media con Vicente Pizarro, Felipe Loyola y Agustín Arce. En ataque, Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez y Gonzalo Tapia aparecen como cartas para darle movilidad al equipo.

¿Cómo llega RD Congo al partido contra Chile?

RD Congo llega al amistoso como selección clasificada al Mundial 2026 y con una base muy física, ordenada y difícil de vulnerar.

El equipo dirigido por Sébastien Desabre viene de empatar 0-0 ante Dinamarca y afina detalles antes de viajar a Norteamérica. En el Mundial compartirá el Grupo K con Portugal, Colombia y Uzbekistán, por lo que el partido ante Chile también le sirve como prueba ante un rival sudamericano.

Su gran fortaleza está en la solidez defensiva. Durante las Eliminatorias africanas recibió apenas seis goles en diez partidos de grupo. La idea del equipo es proteger el arco propio, recuperar y salir rápido con sus futbolistas de ataque.

¿Quiénes son las figuras de RD Congo?

Yoane Wissa, Chancel Mbemba y Aaron Wan-Bissaka aparecen entre los nombres más importantes de RD Congo.

Wissa es la principal referencia ofensiva. El delantero, nacido en Francia y seleccionado congoleño, viene de competir en la Premier League y le entrega al equipo velocidad, potencia y gol. Chancel Mbemba, capitán y defensor de experiencia, es uno de los líderes del plantel. Wan-Bissaka, formado en Inglaterra, suma recorrido europeo y oficio por la banda derecha.

Otro nombre a seguir es Noah Sadiki. El volante, de 21 años, puede jugar como mediocampista defensivo, lateral o zaguero, y llega como una de las apuestas jóvenes más interesantes del equipo africano.

¿Por qué el RD Congo vs Chile se juega en Francia?

El partido se trasladó a Orleans, Francia, después de que no pudiera disputarse en Cádiz.

El amistoso estuvo en duda luego de que las autoridades españolas no autorizaran su realización por el brote de ébola en el país africano. Tras el cambio de sede, el encuentro quedó confirmado en el Stade de la Source y se disputará a puertas cerradas.

Ese ajuste obligó a modificar la logística de ambas selecciones, pero no alteró el objetivo deportivo: para Chile será el cierre de la gira europea; para RD Congo, otro ensayo antes de su regreso mundialista.

¿En qué grupo jugará RD Congo en el Mundial 2026?

RD Congo jugará en el Grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Su calendario será el siguiente:

RD Congo vs Portugal: miércoles 17 de junio, 13:00 horas de Chile, en Houston.

miércoles 17 de junio, 13:00 horas de Chile, en Houston. RD Congo vs Colombia: martes 23 de junio, 22:00 horas de Chile, en Guadalajara.

martes 23 de junio, 22:00 horas de Chile, en Guadalajara. RD Congo vs Uzbekistán: sábado 27 de junio, 19:30 horas de Chile, en Atlanta.

El debut será durísimo ante Portugal, el mismo rival que acaba de enfrentar Chile. Luego vendrá Colombia y cerrará ante Uzbekistán, en un partido que podría ser clave para sus opciones de avanzar.

¿Cuándo fue la última vez que RD Congo jugó un Mundial?

RD Congo volverá al Mundial por primera vez desde 1974, cuando compitió bajo el nombre de Zaire.

Aquella participación terminó con tres derrotas en fase de grupos y sin goles a favor. Perdió 2-0 ante Escocia, 3-0 frente a Brasil y 9-0 contra Yugoslavia, una de las caídas más amplias en la historia de los Mundiales.

En 2026 buscará cambiar esa historia. Su primer objetivo será sumar sus primeros puntos y marcar su primer gol mundialista, dos cuentas pendientes desde aquella única participación.

¿Cómo clasificó RD Congo al Mundial 2026?

RD Congo clasificó al Mundial 2026 después de superar el camino del repechaje internacional.

El equipo fue segundo en su grupo de Eliminatorias africanas, por detrás de Senegal, y luego dejó en el camino a selecciones históricas como Camerún y Nigeria antes de llegar al repechaje. En la definición venció 1-0 a Jamaica con gol de Axel Tuanzebe en tiempo suplementario.

La clasificación desató una fiesta nacional y confirmó el crecimiento de un proyecto que Desabre viene trabajando desde 2022.

En resumen

RD Congo vs Chile se juega este martes 9 de junio.

El partido será a las 12:00 horas de Chile.

Se disputará en el Stade de la Source, en Orleans, Francia.

El duelo será a puertas cerradas.

Transmiten Chilevisión, ESPN y Disney+ Premium.

También se podrá ver por Chilevisión Web y YouTube.

Chile viene de perder 2-1 ante Portugal.

Lucas Cepeda marcó el descuento de La Roja en Oeiras.

RD Congo viene de empatar 0-0 ante Dinamarca.

El equipo africano jugará el Mundial 2026 en el Grupo K.

Chile cerrará su gira europea ante un rival mundialista y de características muy distintas a Portugal. Para Córdova, el partido en Orleans no solo sirve para probar nombres: también puede marcar qué jugadores empiezan a ganar terreno en una Roja que sigue buscando respuestas.