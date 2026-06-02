Los jugadores de U Católica Vicente Bernedo y Daniel González conocieron sus castigos por los serios incidentes en el clásico ante Colo Colo (que ganó el Cacique por 2-1) en el Claro Arena recibieron su castigo este martes 2 de junio por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Bernedo recibió la sanción más alta entre los jugadores: tres fechas de suspensión. González, en cambio, fue castigado con apenas un partido, lo que constituye la pena más baja entre los cinco sancionados por el incidente que terminó el clásico en el Claro Arena.

Ambos jugadores se perderán el final de la primera rueda y el arranque de la segunda en el Campeonato Nacional 2026, entregándole un dolor de cabeza al DT Daniel Garnero.

¿Por qué se produjo la sanción de Vicente Bernedo y Daniel González en U Católica?

Vicente Bernedo protagonizo incidentes durante el clásico que U Católica perdió ante Colo Colo: el arquero se fue a los empujones y tomó del cuello a Leandro Hernández tras el empate parcial de Javier Correa. También se trenzó con Diego Ulloa.

Lo peor vino después del pitazo final del compromiso, dado que el mismo Bernedo se fue a los golpes con Joaquín Sosa y Javier Méndez, pelea a la que se sumó Daniel González, ambos sancionados.

Lo más grave fue que el DT Daniel Garnero separó a Bernedo de la situación y peste volvió después al tumulto.

¿Qué partidos se pierden Vicente Bernedo y Daniel González en la UC?

Por lo pronto, ambos jugadores se perderán el cierre del de la primera rueda de U Católica vs U de Concepción el domingo 14 de junio a las 17:30 horas por la Fecha 15 del Campeonato Nacional 2026.

Además, tampoco estarán para el inicio de la segunda parte del torneo en la última semana de julio ante La Serena en casa.

Finalmente, Bernedo también se perderá el compromiso Deportes Concepción en la Región del Bío Bío el primer fin de semana de agosto.

Ambos jugadores, sí pueden estar en los duelos de Copa de la Liga y Copa Chile, por lo que tendrán acción casi todo junio y julio.