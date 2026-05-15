Gonzalo Tapia tendrá un nuevo entrenador en São Paulo FC. Dorival Junior, extécnico de la selección de Brasil entre enero de 2024 y marzo de 2025, asumirá el mando del Tricolor tras el despido de Roger Machado que solo duró dos meses en el cargo. Será el tercer DT del delantero chileno en el club paulista en lo que va de su estadía.

El cambio se aceleró por dos derrotas en cuatro días: el domingo el equipo cayó en el clásico ante Corinthians y el miércoles quedó eliminado de la Copa de Brasil a manos de Juventude. Ese doble golpe terminó con Machado, bajo cuya conducción Tapia había perdido protagonismo y quedado relegado del once titular de forma sostenida.

¿Por qué São Paulo apostó por Dorival Junior?

Dorival Junior regresa con un título que la hinchada paulista todavía celebra. En su primer ciclo en el club, levantó la Copa de Brasil 2023 al superar en la final a Flamengo, que en ese momento era dirigido por Jorge Sampaoli y contaba con el chileno Erick Pulgar en cancha. Ese trofeo sigue siendo el último logro de peso del Tricolor, y convierte al técnico en una figura directamente asociada al éxito reciente de la institución.

Luego de salir del club, Dorival asumió como seleccionador de Brasil en enero de 2024 y permaneció en el cargo hasta marzo de 2025. Ese paso por la Canarinha lo posicionó como el entrenador de mayor trayectoria disponible en el mercado local, lo que explica por qué la directiva paulista fue directamente a él tras consumarse la salida de Machado.

¿Qué implica este cambio para Gonzalo Tapia?

Para Gonzalo Tapia, la llegada de Dorival abre su tercer ciclo en São Paulo y, probablemente, el más decisivo para definir su futuro en el club. El delantero chileno, formado en Universidad Católica, tuvo en Hernán Crespo a su primer técnico en el Tricolor: con él encontró continuidad y afianzó su posición como ‘9’. Con Roger Machado, el panorama fue opuesto: quedó relegado del once titular y perdió protagonismo de forma sostenida durante semanas.

El historial de Dorival en el Brasileirao está asociado a equipos con producción ofensiva y rotaciones en el frente de ataque, perfil que, sobre el papel, favorece a un delantero con las características de Tapia.

Sin embargo, el técnico llega sin deuda con nadie del plantel actual y exigirá rendimiento desde los primeros entrenamientos. Para el atacante nacional, reconvertir este cambio en oportunidad dependerá de lo que muestre en las primeras semanas del nuevo proceso, antes de que Dorival defina su jerarquía titular.