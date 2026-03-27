La gira de la Selección Chilena por Oceanía no solo dejó buenas sensaciones en lo colectivo tras el triunfo 4-2 sobre Cabo Verde, sino que sirvió como vitrina de lujo para uno de sus delanteros. Gonzalo Tapia, quien ingresó en el minuto 78 en el Eden Park de Auckland, solo necesitó su primera intervención para mandarla a guardar y cerrar la goleada de Nicolás Córdova. Sin embargo, el festejo del atacante de 24 años cruzó el Atlántico: desde Brasil aseguran que este gol fue la señal que esperaban en Europa para iniciar la ofensiva por su fichaje.

Pese a que el presente de Tapia en el Sao Paulo se volvió cuesta arriba tras el despido de Hernán Crespo, su cartel internacional sigue intacto. El formado en Universidad Católica, que llegó al “Tricolor Paulista” en enero de 2026 tras un paso por River Plate, está en la mira de un gigante belga y de clubes de otras cinco ligas de primer nivel que buscan aprovechar su situación contractual en el Morumbí.

¿Qué clubes de Europa quieren fichar a Gonzalo Tapia?

El interés más concreto proviene de Bélgica. Según informó el portal RTI Esporte, el Anderlecht está siguiendo de cerca cada movimiento del chileno pensando en la temporada 2026/27. “El club belga aún no ha presentado una oferta para ficharlo, pero está siguiendo de cerca la situación del jugador del São Paulo. La directiva del club no descarta la posibilidad de venderlo para liberar espacio en la nómina”, detalló el medio brasileño.

Pero los belgas no están solos en la carrera. Se reporta que equipos de España, Francia, Portugal, Rusia y Ucrania ya solicitaron información formal sobre las condiciones de salida del atacante. La directiva paulista, que desembolsó 2 millones de euros por su pase a principios de año, vería con buenos ojos una venta definitiva que les permita liberar un cupo de extranjero y recuperar la inversión.

La postura de Sao Paulo: ¿Venta o préstamo por Tapia?

A diferencia de otros mercados, el club brasileño no tiene intenciones de negociar a medias. Aunque Tapia tiene un contrato extenso hasta diciembre de 2029, la salida de Crespo lo dejó sin su principal valedor técnico, lo que facilita una salida inmediata. “El club solo está interesado en escuchar una propuesta de traspaso definitivo. Un préstamo con opción de compra de los derechos del jugador está descartado”, aseguraron desde Brasil.

Este “renacer” con la camiseta de La Roja llega en el momento justo. Tapia arrastraba una sequía de casi dos meses sin convertir en el Brasileirao, y su gol en Auckland no solo rompe esa racha, sino que lo posiciona como una opción real para el recambio que busca Córdova de cara a las Eliminatorias y el próximo Mundial.

El próximo desafío de Tapia con la Selección chilena

Mientras su representante atiende llamados desde el Viejo Continente, Gonzalo Tapia se enfoca en el cierre de la FIFA Series. Chile volverá a la cancha este martes 31 de marzo a las 03:00 AM (hora chilena) para enfrentar al anfitrión, Nueva Zelanda. Un nuevo gol podría terminar de convencer al Anderlecht de poner los millones sobre la mesa antes de que abra el mercado de invierno.

En resumen

El gol: Gonzalo Tapia anotó el 4-2 definitivo ante Cabo Verde en su primera pelota.

Gonzalo Tapia anotó el 4-2 definitivo ante Cabo Verde en su primera pelota. El interesado: El Anderlecht de Bélgica lidera la carrera por fichar al delantero.

El Anderlecht de Bélgica lidera la carrera por fichar al delantero. Más ligas: Clubes de España, Francia y Portugal también pidieron condiciones.

Clubes de España, Francia y Portugal también pidieron condiciones. La cifra: Sao Paulo invirtió 2 millones de euros y solo acepta una venta definitiva.

¿Crees que el Anderlecht es un buen destino para Gonzalo Tapia o debería esperar una oferta de una liga más competitiva como la de España? Opina y súmate al debate en AlAireLibre.cl.