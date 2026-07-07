Datos Clave Diagnóstico confirmado: Amadou Onana sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Baja prolongada: El mediocampista estará varios meses fuera y difícilmente volverá antes de fin de año. Problema para Bélgica: Rudi García pierde una pieza clave en el equilibrio del mediocampo antes del choque ante España.

La preocupación por Amadou Onana terminó de la peor manera. Los exámenes médicos confirmaron que el mediocampista de Bélgica sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y no jugará más en el Mundial 2026.

La baja llega justo antes del cruce de cuartos de final ante España, un partido que ya exigía al máximo al equipo de Rudi García. Onana salió lesionado en el triunfo 4-1 sobre Estados Unidos, después de una mala caída que encendió las alarmas de inmediato.

¿Qué lesión sufrió Amadou Onana con Bélgica?

Amadou Onana sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una de las lesiones más complejas para un futbolista profesional.

La acción ocurrió en los primeros minutos del partido ante Estados Unidos. El volante saltó a disputar una pelota con Christian Pulisic, cayó mal y su rodilla quedó trabada sobre el césped. No hubo una entrada fuerte ni una infracción clara: el problema apareció en el apoyo.

Onana intentó continuar, pero no pudo. Fue reemplazado por Hans Vanaken a los 17 minutos y más tarde se le vio con la rodilla inmovilizada, una imagen que ya anticipaba un diagnóstico delicado.

¿Cuánto tiempo estará fuera Amadou Onana?

El tiempo de recuperación estimado se mueve entre seis y ocho meses, aunque el plazo final dependerá de la cirugía, la evolución de la rodilla y el proceso de reintegro deportivo.

Lo concreto es que Onana quedó descartado para el resto del Mundial 2026. También será una baja importante para Aston Villa, que difícilmente podrá contar con él en el inicio de la próxima temporada europea.

¿Por qué Onana no juega el España vs Bélgica por el Mundial 2026?

Onana no juega contra España porque la lesión lo deja fuera de competencia de inmediato. Para Bélgica, la baja pesa especialmente por el perfil del volante: físico, recorrido, recuperación y capacidad para sostener al equipo cuando presiona lejos de su arco.

Ante España, esa ausencia puede cambiar el plan. El equipo español suele manejar la pelota y castigar los espacios entre líneas. Sin Onana, Bélgica pierde a un futbolista capaz de cubrir metros, ganar duelos y cortar transiciones. No es solo un cambio de nombre. Es una baja que obliga a Rudi García a revisar el equilibrio completo del mediocampo.

¿Quién reemplaza a Amadou Onana en Bélgica?

Hans Vanaken aparece como la opción más directa para ocupar el lugar de Onana. Fue quien ingresó ante Estados Unidos y además terminó marcando uno de los goles del 4-1.

El problema es que no son jugadores iguales. Vanaken tiene llegada, experiencia y buen manejo de balón, pero Onana entrega más potencia física, más capacidad de recuperación y mayor cobertura en campo abierto.

Rudi García también puede optar por un ajuste más conservador, con una mitad de cancha más protegida para reducir los espacios que España suele aprovechar. Esa será una de las grandes decisiones tácticas antes de los cuartos.

¿Qué dijeron en Bélgica tras la lesión de Onana?

La lesión golpeó al camarín belga. Nicolas Raskin fue uno de los jugadores que habló del impacto que tuvo la noticia dentro del grupo y del peso que tiene Onana en el plantel.

“Lo apoyamos y queremos luchar por él hasta el final. Es una personalidad enorme dentro del grupo y lo vamos a extrañar mucho”.

El gesto más visible llegó durante el partido. Romelu Lukaku celebró su gol levantando una camiseta de Onana, una señal de apoyo en una noche que mezcló clasificación, goleada y preocupación.

¿Cuándo juega Bélgica vs España por los cuartos del Mundial?

Bélgica enfrentará a España por los cuartos de final del Mundial 2026. Los Diablos Rojos llegan después de eliminar a Estados Unidos, pero con una baja que cambia el panorama en una zona clave del equipo.

El desafío para García será encontrar una solución rápida sin perder intensidad ni equilibrio. Bélgica viene de una actuación sólida, aunque la lesión de Onana instala una duda grande antes de uno de los partidos más exigentes del torneo.

En resumen

Amadou Onana sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y quedó fuera del Mundial 2026. Bélgica pierde a una pieza clave antes de enfrentar a España, mientras el volante del Aston Villa inicia una recuperación que lo tendrá varios meses fuera de las canchas.

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