El Mundial 2026 ya tiene definida su parrilla de TV abierta en Chile. Chilevisión confirmó este miércoles los 34 partidos de fase de grupos que transmitirá de forma gratuita durante la cita planetaria que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 y 27 de junio.
La cobertura incluye dos partidos de Argentina, los duelos de Brasil ante Marruecos y Escocia, el España-Uruguayque cierra la fase de grupos del Grupo H y el partido inaugural entre México y Sudáfrica, según informó el propio canal en su sitio web.
¿Cuáles son los partidos del Mundial 2026 que transmite Chilevisión?
Estos son los 34 encuentros confirmados por Chilevisión para la fase de grupos del Mundial 2026, con horarios de Chile:
- Jueves 11 junio | 15:00 | México vs Sudáfrica (Grupo A)
- Jueves 11 junio | 15:00 | Canadá vs Bosnia y Herzegovina (Grupo B)
- Viernes 12 junio | 21:00 | EEUU vs Paraguay (Grupo D)
- Sábado 13 junio | 15:00 | Qatar vs Suiza (Grupo B)
- Sábado 13 junio | 18:00 | Brasil vs Marruecos (Grupo C)
- Domingo 14 junio | 16:00 | Países Bajos vs Japón (Grupo F)
- Domingo 14 junio | 19:00 | Costa de Marfil vs Ecuador (Grupo E)
- Lunes 15 junio | 15:00 | Bélgica vs Egipto (Grupo G)
- Lunes 15 junio | 18:00 | Arabia Saudita vs Uruguay (Grupo H)
- Martes 16 junio | 15:00 | Francia vs Senegal (Grupo I)
- Martes 16 junio | 21:00 | Argentina vs Argelia (Grupo J)
- Miércoles 17 junio | 16:00 | Inglaterra vs Croacia (Grupo L)
- Miércoles 17 junio | 22:00 | Uzbekistán vs Colombia (Grupo K)
- Jueves 18 junio | 15:00 | Suiza vs Bosnia y Herzegovina (Grupo B)
- Jueves 18 junio | 18:00 | Canadá vs Qatar (Grupo B)
- Viernes 19 junio | 15:00 | EEUU vs Australia (Grupo D)
- Viernes 19 junio | 18:00 | Escocia vs Marruecos (Grupo C)
- Sábado 20 junio | 00:00 | Túnez vs Japón (Grupo F)
- Sábado 20 junio | 16:00 | Alemania vs Costa de Marfil (Grupo E)
- Domingo 21 junio | 12:00 | España vs Arabia Saudita (Grupo H)
- Domingo 21 junio | 15:00 | Bélgica vs Irán (Grupo G)
- Lunes 22 junio | 13:00 | Argentina vs Austria (Grupo J)
- Lunes 22 junio | 20:00 | Noruega vs Senegal (Grupo I)
- Martes 23 junio | 13:00 | Portugal vs Uzbekistán (Grupo K)
- Martes 23 junio | 16:00 | Inglaterra vs Ghana (Grupo L)
- Martes 23 junio | 19:00 | Panamá vs Croacia (Grupo L)
- Miércoles 24 junio | 18:00 | Escocia vs Brasil (Grupo C)
- Miércoles 24 junio | 21:00 | México vs Chequia (Grupo A)
- Jueves 25 junio | 16:00 | Ecuador vs Alemania (Grupo E)
- Jueves 25 junio | 19:00 | Túnez vs Países Bajos (Grupo F)
- Jueves 25 junio | 22:00 | Paraguay vs Australia (Grupo D)
- Viernes 26 junio | 15:00 | Noruega vs Francia (Grupo I)
- Viernes 26 junio | 20:00 | Uruguay vs España (Grupo H)
- Sábado 27 junio | 19:30 | Colombia vs Portugal (Grupo K)
¿Cuándo se juega el Mundial 2026?
El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Será la primera edición con 48 selecciones participantes, lo que aumenta el número total de partidos respecto a la versión de Qatar 2022 y obliga a una nueva estructura de grupos y fase eliminatoria.
La fase de grupos se jugará del 11 al 27 de junio, justamente el período en que Chilevisión confirmó los partidos que transmitirá por TV abierta.