Datos Clave Viaje estratégico: Franco Calderón se encuentra en su natal Argentina durante las vacaciones del plantel, “moviéndose” para encontrar un equipo en dicho país. Relegado al banco: El zaguero perdió la titularidad indiscutida tras la llegada de Fernando Gago, cediendo su puesto a Nicolás Ramírez. La traba económica: El jugador mantiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 y posee una cláusula de salida de US$1.5 millones de dólares.

El plantel de Universidad de Chile disfruta de sus últimos días de descanso antes de arrancar con los exigentes trabajos de intertemporada, pero en las oficinas de Azul Azul los teléfonos no paran de sonar. Mientras la dirigencia busca cerrar refuerzos clave para el segundo semestre, una inesperada salida comienza a tomar mucha fuerza en la zona defensiva.

Se trata del zaguero central Franco Calderón, quien tras un par de temporadas siendo inamovible en la oncena titular, hoy vive sus horas más complejas en el Centro Deportivo Azul y está decidido a buscar nuevos horizontes.

¿Por qué Franco Calderón quiere irse de la U de Chile?

La respuesta apunta directamente al cambio de mando en la banca universitaria. Hasta la llegada de Fernando Gago, el oriundo de Chaco era titular indiscutido. Sin embargo, el esquema y las preferencias de “Pintita” terminaron relegando al argentino al banco de suplentes, dándole total prioridad a Nicolás Ramírez.

La situación escaló al punto de que Calderón quedó marginado de la convocatoria final en algunos de los compromisos recientes, lo que motivó al defensor a buscar una salida urgente para sumar los minutos que hoy no tiene en Chile.

¿Qué opciones busca Franco Calderón en el mercado de pases?

Según reveló el periodista Marcelo Díaz en TNT Sports, el jugador viajó a Argentina para pasar sus vacaciones, pero con una agenda paralela: encontrar club en el fútbol trasandino.

“Calderón está en Argentina en este momento de vacaciones y planifica volver a Chile, pero con una oferta bajo el brazo. Sabemos que se está moviendo, está viendo opciones allá”, detalló el comunicador. El apuro del zaguero se debe a que la Liga Profesional de Argentina tiene programado su inicio para el próximo 26 de julio.

¿Cuál es la millonaria cláusula de salida de Franco Calderón?

Aunque el deseo del jugador sea partir, la operación no será sencilla para el equipo que lo quiera fichar. Calderón mantiene un contrato vigente con Universidad de Chile que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027.

Cualquier club interesado deberá sentarse a negociar un préstamo o, en su defecto, ejecutar la elevada cláusula de rescisión que asciende a los US$1.5 millones de dólares. Por ahora, el argentino deberá presentarse a la intertemporada este sábado, aunque en el CDA ya tomaron nota y aceleraron la búsqueda de un nuevo zaguero central para cubrir su eventual partida.

En resumen

Franco Calderón perdió la titularidad en Universidad de Chile con la llegada de Fernando Gago y, durante sus vacaciones en Argentina, busca una oferta formal para dejar el club. Pese a que debe presentarse a la intertemporada, el defensor espera sellar su salida rumbo al fútbol trasandino, aunque para ello los interesados deberán lidiar con su contrato vigente hasta 2027 y una cláusula de 1.5 millones de dólares.

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