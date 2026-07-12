Datos Clave El plan azul para el 2027: La dirigencia azul busca renovar a piezas fundamentales para la próxima temporada. Los primeros renovados: Maximiliano Guerrero y Matías Zaldivia extendieron su vínculo. Ahora, la U busca una tercera renovación clave. Su renacer en la U: Tras una temporada sin muchos minutos, Gago le dio la confianza para que sea titular inamovible del equipo.



Universidad de Chile descansa de la complicada primera rueda de la temporada, donde se encuentra tercero en el Campeonato Nacional 2026, con chances de clasificar a octavos de Copa Chile y eliminado de Copa Sudamericana y Copa de la Liga. Ante esta situación, desde la dirigencia azul ya planean cuál será la base del equipo del año 2027, con renovaciones a diversas figuras del plantel actual.

Jugadores como Matías Zaldivia y Maximiliano Guerrero han sido de lo más destacado durante la temporada llena de altibajos, y es por ello que Azul Azul decidió extender su vínculo con los jugadores para los próximos años. En Universidad de Chile seguirán con esta medida, ya que según señala el medio Bolavip, un defensor que se convirtió en figura del club con Fernando Gago estaría en carpeta para una renovación con los universitarios.

La figura de Gago que la U quiere renovar

Según el medio mencionado, el jugador que quieren renovar en la U es Nicolás Ramírez, defensor central que se ha ganado la camiseta de titular de los Azules desde la llegada de Fernando Gago a la escuadra universitaria.

El contrato de Ramírez expira en diciembre del presente año, lo que significa un riesgo para la dirigencia, ya que el jugador podría empezar a negociar su salida del equipo como agente libre. Ante esta situación, Azul Azul estaría convencida de que el defensor es una parte importante del proyecto a futuro del club, por lo que planean extender su vínculo.

El zaguero universitario volvió a la U el pasado 15 de enero del año 2025, cuando el equipo estaba al mando de Gustavo Álvarez. En aquel entonces, Ramírez no tuvo muchas oportunidades, debido a que la dupla central era conformada por Franco Calderón y Matías Zaldivia.

Tras la salida de Álvarez, Ramírez se vio beneficiado al contar con más oportunidades de la mano de Meneghini y Fernando Gago, este último le entregó toda la confianza posible, al dejarlo permanentemente en el plantel titular y mandar al banco de suplentes a Franco Calderón.

En la actual temporada, Nicolás Ramírez ha disputado 24 de los 27 partidos que jugó Universidad de Chile, ya que se perdió tres por un desgarro muscular. En zaguero ha aportado con dos goles y es parte de una de las defensas más efectivas del fútbol chileno.