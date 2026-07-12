Datos Clave Dituro No Llega: La U descartó al arquero; reforzar el arco no es prioridad. Contrato con Elche: Dituro renovó hasta junio de 2027 y su club no lo dejará salir. Plazo el 13 Agosto: El libro de pases cierra antes de la fecha 19 del campeonato.

El rumor duró poco. Trascendió el viernes que U de Chile buscaba un portero para el segundo semestre, y de inmediato apareció el nombre de Matías Dituro como la gran carta para el arco azul. Pero en el Centro Deportivo Azul la respuesta fue tajante: la operación no existe y nunca existió.

Según reveló el espacio radial La Magia Azul, fuentes internas del club confirmaron que Dituro “no está en los planes” de Universidad de Chile y que reforzar la portería, de hecho, ni siquiera es prioridad en este mercado de pases.

Por qué la operación era casi imposible

El obstáculo principal es contractual: el arquero renovó con el Elche en marzo hasta junio de 2027, tras consolidarse como titular en la recta final de la temporada. El propietario del club español, Christian Bragarnik, fue enfático meses atrás: “Le hicimos una oferta y estamos convencidos de su continuidad. No hubo negociación”, señaló, dejando en claro que no habrá salida salvo una oferta económica muy superior a lo habitual en el fútbol chileno.

Lo que realmente busca Gago

En el CDA, la dirigencia técnica de Fernando Gago respalda por completo a Gabriel Castellón y Cristopher Toselli para disputar el arco, con el canterano José Alburquerque como tercera alternativa. El foco del cuerpo técnico está puesto en otras urgencias: un central izquierdo, un extremo y un volante, en un mercado donde los clubes chilenos solo pueden incorporar un máximo de tres refuerzos.

El plazo corre en contra: el libro de pases cierra el jueves 13 de agosto a las 23:59 horas, justo antes del inicio de la fecha 19 del Campeonato Nacional. Universidad de Chile deberá resolver sus prioridades reales antes de esa fecha, con el arco ya fuera de la lista de pendientes.