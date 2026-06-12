Datos Clave Figura de Garnero suena en el continente: Por su buen rendimiento en La Bombonera, agentes que iban a ver jugadores de Boca quedaron sorprendidos con su nivel. La liga que tienta a la figura: Según reporta el comunicador José Tomás Fernández, la figura cruzada estaría siendo vista desde el Brasileirao. El valor a recibir en Católica: Según Transfermarkt, el jugador estaría avaluado en 1.5 millones de dólares, lo que sería una gran inversión para los Cruzados.

Daniel Garnero ha sido el gran estandarte de Universidad Católica en esta temporada 2026, ya que a pesar de ser eliminados en la Copa de la Liga, la escuadra universitaria se encuentra en octavos de final y segundo lugar de la Copa Libertadores y el Campeonato Nacional respectivamente. De la mano de los buenos planteamientos del técnico están los altos rendimientos de sus figuras, que han destacado tanto en competencias nacionales como internacionales.

Nombres como Justo Giani, Clemente Montes, Fernando Zuqui y Jhojan Valencia se han consolidado en el plantel titular del técnico argentino, al demostrar su talento en las tres competencias disputadas en el primer semestre por los Cruzados. Uno de estos nombres no solo es importante para la escuadra universitaria, sino que también estaría siendo una opción de salida del plantel en este mercado de fichajes.

La figura que podría perder Garnero en el mercado

Según reporta el comunicador José Tomás Fernández, el jugador que podría salir de Universidad Católica en este mercado de fichajes es el canterano Clemente Montes, ya que dejó buenas impresiones a nivel continental por su actuación en La Bombonera ante Boca Juniors, donde marcó el golazo del triunfo universitario ante los Xeneizes.

“Un agente acompañado de varios representantes fueron a La Bombonera a ver jugadores de Boca, pero quedaron obnubilados con el extremo de los Cruzados (Clemente Montes). Comenzaron a preguntar las condiciones del extremo. Me refiero a su contrato, cláusula de salida y salario. Está la posibilidad de que lo ofrezca al fútbol brasileño”, señaló el periodista, que indica que el formado en San Carlos de Apoquindo estaría siendo visto desde el continente, y sería ofrecido a una de las grandes ligas del continente.

Además, Fernández agregó que durante las próximas semanas llegarán ofertas desde el fútbol brasieño por Montes, por lo que será una oportunidad de saltar alto en su carrera, pero un problema para Garnero si el extremo llega a emigrar, ya que es una pieza fundamental en su esquema ofensivo de juego.

Los números y valor de Clemente Montes

Durante esta temporada, Clemente Montes ha dado un impulso tremendo en su carrera, consolidándose en el plantel titular de Universidad Católica. En el 2026, el extremo ha disputado 23 partidos, donde registra 7 goles y 6 asistencias. Según el reporte del sitio web Transfermarkt, Montes está avaluado en 1.5 millones de dólares, por lo que sería una de las grandes inversiones de los Cruzados en su plantel.