Datos Clave Ventaja en la cima: Colo Colo cierra la primera rueda como puntero con 10 puntos de ventaja. El aviso del DT: Fernando Ortiz advirtió que las segundas ruedas son mucho más difíciles. Ojo a los refuerzos: El técnico reconoció su interés en sumar refuerzos para el segundo semestre.

Fernando Ortiz no quiere relajos en Colo Colo pese a la ventaja que maneja. El entrenador del Cacique anticipó el duelo de este sábado ante Cobresal, por la fecha 15 de la Liga de Primera, con su equipo instalado como puntero exclusivo y con 10 puntos sobre sus escoltas. Aun así, el argentino dejó una advertencia.

El Tano sabe que lo más difícil recién viene. “La expectativa es salir campeón, lo dijimos desde principio de temporada. Las segundas rondas son mucho más difíciles, vienen los partidos decisivos por el descenso, descanso de partidos internacionales. Tendremos que estar más preparados física y mentalmente”, enfatizó en conferencia de prensa.

¿Por qué Ortiz no se confía en Colo Colo?

Porque para él ningún rendimiento es suficiente. “Nunca voy a estar conforme con la situación que vivimos ni con el rendimiento, siempre intentamos rendir un poco más, hay millones de cosas que son alcanzables en el campo”, recalcó.

Sobre Cobresal pidió respeto, valoró que el rival tiene una idea de juego que ha cambiado y aseguró que el objetivo es ganar para cerrar bien la primera rueda y enfocarse en la Copa Chile.

¿Llegarán refuerzos a Colo Colo?

Ortiz abrió la puerta al mercado: “Estoy satisfecho con los jugadores que tengo en la plantilla. Cuando me siente con el presidente, intercambiaremos palabras para generar algo positivo para la institución. Los que puedan llegar a venir estarán a la altura de lo que es Colo Colo”, planteó.

El DT también respaldó a Javier Correa, que pidió disculpas públicas tras criticar al árbitro Nicolás Gamboa. “Es la verdad de lo que siente Javier, está tranquilo. Como ser humano, tiene ese momento en que la calentura sobresale, pero está enfocado en la posibilidad de jugar”, lo defendió, mientras el delantero espera la resolución del Tribunal de Disciplina.

Para el cierre, Ortiz le puso humor al arranque del Mundial 2026, ya que en su cuerpo técnico está el mexicano Juan Pablo Rodríguez. “Hubo muchas cargadas, vinieron con el gorro de México, pero ganaron bien”, contó entre risas.

El duelo ante Cobresal se jugará el sábado 13 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Monumental, donde Colo Colo buscará despedir la primera rueda a lo grande y sin soltar la ventaja que construyó.