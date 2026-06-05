Datos Clave Partido decisivo: Colo Colo enfrenta a Huachipato el domingo 7 de junio en Talcahuano por el cierre de la fase de grupos de la Copa de la Liga. Situación de Palacios: Ortiz reconoció que el club no ha iniciado conversaciones formales sobre el posible retorno del delantero. Sosa en duda: El técnico expresó su deseo de que el lateral se quede, pero aclaró que no ha hablado con la dirigencia ni con el jugador.

Fernando Ortiz entró a la conferencia de prensa previa al partido ante Huachipato con dos temas calientes sobre la mesa: el futuro de Colo Colo en la Copa de la Liga y los movimientos que se vienen en el mercado.

El técnico albo confirmó que el conjunto de Macul no depende de sí mismo para avanzar a las semifinales del torneo. El duelo del domingo 7 de junio en Talcahuano es el último de la fase de grupos, y el clasificar requiere que los resultados acompañen en otras canchas. Aun así, Ortiz descartó que una eventual eliminación defina el balance de la temporada: “Lo que se viene haciendo” en el semestre, dijo, no lo ubica en categoría de fracaso.

¿Va a volver Carlos Palacios a Colo Colo?

Es la pregunta que instaló a la Joya Palacios nuevamente en el centro del debate albo. El delantero, quien brilló en el Cacique durante 2024 antes de irse a Boca Juniors, quedó fuera del plantel de los xeneizes para la Copa Libertadores y su continuidad en Argentina está en duda. Eso abrió la puerta a una vuelta al Estadio Monumental.

Ortiz no la cerró, pero tampoco la abrió del todo. “Ya todos conocemos las características de Carlitos y lo que ha dejado en esta institución. Siempre va a tener las puertas abiertas de Colo Colo“, afirmó. Sin embargo, la frase clave vino después: “Nosotros todavía no hemos hablado sobre los jugadores que pueden llegar a venir. Cuando llegue la oportunidad, daré mi opinión sobre Carlos y veremos”.

¿Se queda Joaquín Sosa en Colo Colo?

El lateral izquierdo Joaquín Sosa tiene contrato vigente, pero la pregunta sobre su renovación también rondó la sala de prensa. El uruguayo ha sido titular indiscutido en el esquema de Ortiz durante el primer semestre y su nivel justifica la consulta.

El entrenador reconoció públicamente que quiere verlo seguir en el plantel, pero fue cuidadoso con los alcances de su declaración. “No he hablado con Aníbal ni con Joaquín con respecto a ese tema. Me gustaría que se quede, pero de ahí a decir algo y comprometer mi palabra estaría demás”, precisó.