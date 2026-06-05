Datos Clave Dependencia de terceros: Colo Colo no clasifica solo con ganar su partido; necesita un resultado favorable en el duelo entre Deportes Concepción y Coquimbo Unido. Partido clave del viernes: Deportes Concepción vs. Coquimbo Unido se juega este viernes a las 20:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Escenario de eliminación: Si Coquimbo Unido vence a Deportes Concepción, el Cacique queda fuera de la Copa de la Liga sin importar lo que haga el domingo.

Colo Colo llega a la última fecha del Grupo A de la Copa de la Liga 2026 con un problema matemático concreto: puede ganar ante Huachipato el domingo y aun así quedar eliminado. Todo depende de lo que ocurra este viernes en Concepción, cuando Deportes Concepción reciba a Coquimbo Unido desde las 20:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

El equipo de Fernando Ortiz necesita que los lilas no pierdan ese partido para mantenerse con vida. Si Deportes Concepción gana o empata con los piratas, Colo Colo llega al domingo con opción real de clasificar. Pero hay un requisito innegociable: el Cacique también tiene que ganar en Talcahuano.

¿Qué resultados le sirven a Colo Colo del partido del viernes?

Le sirven exactamente dos: victoria de Deportes Concepción ante Coquimbo Unido, cualquiera sea el marcador, o empate entre ambos clubes. En cualquiera de esos dos escenarios, el Cacique llegará al domingo con boleto de clasificación disponible, siempre y cuando le gane a Huachipato.

El escenario que lo elimina es uno solo y es directo: si Coquimbo Unido derrota a Deportes Concepción esta noche, los piratas se instalan en las semifinales y Colo Colo queda automáticamente fuera de la competencia, sin necesidad de esperar al resultado del domingo.

¿Qué pasa si se da la combinación favorable?

Si el partido del viernes termina en victoria lila o empate, Colo Colo deberá vencer a Huachipato el domingo a las 15:00 horas para asegurar su clasificación. El duelo se juega en el Estadio Huachipato, en Talcahuano, en lo que será el cierre de la fase de grupos para el conjunto albo.

No hay margen de error para el equipo de Fernando Ortiz en esa instancia. Una igualdad o una derrota ante el Acero del Biobío dejaría al Cacique afuera de la copa, incluso si la noche del viernes le sonrió. La clasificación exige que se cumplan las dos condiciones: resultado externo favorable y victoria propia.

La programación completa de la última fecha del Grupo A:

Día Hora Partido Estadio Viernes 5 de junio 20:00 Deportes Concepción vs. Coquimbo Unido Estadio Ester Roa Rebolledo Domingo 7 de junio 15:00 Huachipato vs. Colo Colo Estadio Huachipato

Tabla del Grupo A – Copa de la Liga