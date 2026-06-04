Deportes Concepción y Coquimbo Unido cierran la fase de grupos del Grupo A de la Copa de la Liga este viernes 5 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

El conjunto local llega sin chances matemáticas tras acumular apenas 1 punto en cinco partidos, y viene de caer 3-1 ante Colo Colo en su última presentación copera, además de un tropiezo 2-1 ante Universidad de Chile en el Campeonato Nacional. Coquimbo Unido, en cambio, llega como líder del grupo con 11 puntos y en buena racha: venció 1-0 a Colo Colo en su último partido de la Copa y goleó 3-2 a Deportes Limache en el torneo local.

El historial reciente entre ambos en esta misma Copa aporta un antecedente clave: el 29 de marzo, Coquimbo Unido ya se impuso por 2-1 ante Deportes Concepción en la fase de grupos. El único triunfo del cuadro penquista en los cruces recientes fue el 28 de febrero, cuando ganó 1-0 en el Campeonato Nacional. Con esos números, los de Coquimbo llegan con ventaja psicológica y de tabla a este cierre de fase.

¿Dónde y cómo ver en vivo Deportes Concepción vs Coquimbo Unido?

El partido se emitirá por TNT Sports Premium con transmisión vía streaming a través de HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Concepción vs Coquimbo Unido?

Fecha: Viernes 5 de junio de 2026

Viernes 5 de junio de 2026 Hora: 20:00 horas

20:00 horas Estadio: Estadio Ester Roa Rebolledo, Concepción

La terna arbitral está por confirmar.

Cómo llegan Deportes Concepción y Coquimbo Unido a la fecha 6 de la Copa de la Liga

Deportes Concepción cierra su participación en el Grupo A desde el último lugar, con apenas 1 punto y una diferencia de goles de -6 en cinco partidos. El conjunto penquista ha tenido una fase de grupos para el olvido y llega a este cierre sin ninguna presión clasificatoria, pero con la oportunidad de despedirse de la competencia con una victoria ante su gente.

Coquimbo Unido es el líder del grupo con 11 puntos y diferencia de goles de +3 en cinco partidos, pero su clasificación no está sellada: solo una victoria le garantiza el pase a la siguiente ronda. Si los dirigidos por los piratas empatan o pierden y Colo Colo gana en paralelo, serán los albos quienes clasifiquen con 13 puntos. El partido, entonces, tiene mucho más en juego de lo que la tabla sugiere a primera vista.

Formaciones probables para Deportes Concepción vs Coquimbo Unido

Deportes Concepción plantearía un esquema con una sola punta, donde el experimentado Joaquín Larrivey encabezaría el ataque con el soporte de Leonardo Valencia y Aldrix Jara por las bandas. La oncena probable es: Nicolás Araya; Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Ariel Cáceres, Misael Dávila; Yonatán Rodríguez, Jorge Henríquez, Ethan Espinoza, Aldrix Jara, Leonardo Valencia; Joaquín Larrivey.

Coquimbo Unido alinearía con Nicolás Johansen y Cristian Zavala como dupla ofensiva, con Alejandro Azocar, Salvador Cordero, Alejandro Camargo y Pablo Rodríguez cubriendo la zona de creación. La formación probable de los piratas es: Gonzalo Flores; Dylan Escobar, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Azocar, Salvador Cordero, Alejandro Camargo, Pablo Rodríguez; Nicolás Johansen, Cristian Zavala.

La tabla del Grupo A de la Copa de la Liga