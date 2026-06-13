Después de muchos años, Haití y Escocia volvieron a jugar en la Copa del Mundo. Caribeños y europeos dieron un gran espectáculo en Boston, en el cierre de la Fecha 1 del Grupo C del Mundial 2026.

Escocia volvió a ganar después de 28 años de ausencia en la copa. John McGinn abrió la cuenta a los 28 minutos de juego. El volante remató y contó con un poco de fortuna, esto porque su tiro se desvió en uno de los centrales y se transformó en gol.

Después del gol, Haití controló el partido y se llevó por delante al elenco europeo. Pero falló constantemente en la puntada final y no pudo conseguir el empate.

Haití vs Escocia, minuto a minuto

La previa del Haití vs Escocia

El técnico Steve Clarke lleva a Escocia a su debut soñado con una plantilla de nivel europeo sólida. El capitán Andy Robertson del Liverpool —uno de los mejores laterales izquierdos del mundo— y el centrocampista del Nápoles Scott McTominay, artífice de la clasificación escocesa con sus goles decisivos en las eliminatorias UEFA, son los referentes del equipo. Clarke busca controlar el balón y generar peligro a través de las bandas. Los analistas le otorgan a Escocia un 61% de probabilidades de victoria, lo que refleja la brecha de jerarquía entre ambas selecciones.

Haití llega con la ilusión intacta de protagonizar una de las sorpresas del torneo. El extremo del Wolverhampton Jean-Ricner Bellegarde y el delantero del Sunderland Wilson Isidor —quien marcó en el amistoso previo contra Perú— son los hombres más peligrosos de la Albiazul. El portero y capitán Johnny Placide tiene la responsabilidad de mantener el cero ante un ataque escocés que en las clasificatorias anotó en todos sus partidos de local.

Formaciones de Haití vs Escocia

Probable formación de Haití:

Johnny Placide (c); Martin Experience, Hannes Delcroix, Ricardo Adé, Jean-Kévin Duverne; Ruben Providence, Leverton Pierre, Jean-Ricner Bellegarde, Louicius Deedson; Duckens Nazon, Wilson Isidor.

Probable formación de Escocia:

Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry y Andrew Robertson; Ben Doak (Gannon-Doak), Lewis Ferguson, Scott McTominay y John McGinn; Lawrence Shankland y Che Adams.

¿Dónde ver Haití vs Escocia en vivo?

El duelo entre Haití y Escocia se disputará este sábado 13 de junio a las 21:00 horas de Chile en el Gillette Stadium, Foxborough (Boston). Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO.