Australia y Turquía se miden este domingo 14 de junio a las 00:00 horas de Chile en el BC Place de Vancouver, en la Fecha 1 del Grupo D del Mundial 2026. El duelo es el segundo del grupo, disputándose horas después del debut de Estados Unidos vs Paraguay en Los Ángeles. Los Socceroos y la Crescent-Stars se juegan un debut que puede definir en buena parte quién escolta a EEUU en la clasificación.

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Australia vs Turquía, minuto a minuto

La previa del Australia vs Turquía

Turquía llega como favorita al BC Place con una generación que ilusiona a todo un país. El capitán Hakan Çalhanoğlu —motor del Inter de Milán— conduce un mediocampo de alto nivel, mientras que el ataque se alimenta del talento explosivo de Arda Güler del Real Madrid.

Australia, bajo la dirección de Tony Popovic, llega sin bajas significativas confirmadas y con la intención de repetir el espíritu competitivo que en Qatar 2022 los llevó a los octavos de final. El sistema 5-4-1 que Popovic ha pulido durante los amistosos previos busca aprovechar las transiciones rápidas y el contragolpe como arma principal contra rivales de más jerarquía técnica.

La predicción más frecuente entre los analistas apunta a un Australia 1-2 Turquía, aunque el historial indica que los australianos han sabido sorprender en debuts mundialistas: derrotaron a Japón en 2006 y avanzaron hasta los octavos en 2022. Un resultado positivo ante Turquía los pondría en situación inmejorable dentro del grupo.

Formaciones de Australia vs Turquía

Probable formación de Australia:

Matthew Ryan; Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Harrington, Jordan Bos; Connor Metcalfe, Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Matthew Leckie; Mohamed Toure

Probable formación de Turquía:

Ugurcan Cakir; Zeki Celik, Merih Demiral, Abdulkarim Bardakci, Eren Elmali; Hakan Çalhanoğlu, Ismail Yuksek; Arda Güler, Orkun Kokcu, Baris Alper Yilmaz; Deniz Gül.

¿Dónde ver Australia vs Turquía en vivo?

El duelo entre Australia y Turquía se disputará este domingo 14 de junio a las 00:00 horas de Chile en el BC Place, Vancouver. Para Chile, el partido puede seguirse en Chilevisión y en streaming a través de DGO. El árbitro designado por FIFA es el venezolano Jesús Valenzuela.