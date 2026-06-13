Datos Clave El dolor de cabeza de Gago: Tras la lesión de Aránguiz, Pintita tiene que rearmar el centro del campo azul. Dos recuperaciones claves: Gago cuenta con dos volantes vitales, que superaron sus lesiones, para la citación azul. ¿Cuándo juega la U?: La U visita este domingo 14 de junio a las 15:00 horas a Unión La Calera.

Universidad de Chile tiene la misión de cerrar de la mejor manera la primera rueda del Campeonato Nacional 2026 ante un club que le ha ganado dos veces en el año, Unión La Calera. Para cumplir el objetivo, Fernando Gago debe plantear un equipo distinto, debido a que sufre una grave ausencia en el medio del campo.

Se trata de Charles Aránguiz, quien durante el duelo ante Audax por la Copa de la Liga tuvo que ser retirado por lesión en el segundo tiempo. La dolencia en el sóleo de la pierna derecha aleja al Príncipe de las canchas, por lo que Gago tiene la misión de encontrar un reemplazante a la altura. Para la fortuna de Pintita, los azules recuperan a dos figuras que estaban ausentes por lesión.

Gago recupera dos figuras para visita a La Calera

Según reporta el medio Emisora Bullanguera, los nombres que ingresan a la lista de citados después de semanas de lesión son Israel Poblete y Marcelo Díaz. Ambos volantes nacionales se perdieron gran parte de los últimos encuentros por dolencias físicas, y serán opción para Gago en su visita a los Cementeros.

Poblete era parte importante para Fernando Gago en el centro del campo, pero el volante tuvo que salir obligadamente de las canchas, ya que primero sufrió dolencias musculares y después una gripe que no le permitió concentrarse con el equipo en las últimas dos semanas. Se espera que sea titular ante los Cementeros.

Por su parte, Díaz sólo ha disputado 4 encuentros en la temporada, debido a que en el inicio de temporada no estuvo disponible por su recuperación tras operarse el tobillo antes de iniciar el año. Después de su recuperación, el capitán azul no ha logrado entrar al planteamiento de Gago, y ha sufrido diversas complicaciones físicas que lo han apartado.

Cabe destacar que a diferencia del duelo ante los Tanos por la Copa de la Liga, donde la U contó con Barrera, Aránguiz y Altamirano en el mediocampo, se espera que Gago cambie el esquema con la misión de vencer a su verdugo en la temporada 2026, y para lograr eso Poblete, Barrera y Arce serían parte de la oncena titular. El último mencionado no jugó con los azules la semana pasada debido a su participación con La Roja en la gira europea.

¿Cuándo juega U de Chile?

Universidad de Chile tendrá que visitar a Unión La Calera por la fecha 15 del Campeonato Nacional 2026. El duelo válido por la última jornada de la primera rueda entre Cementeros y Bullangueros se disputará este domingo 14 de junio a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán.