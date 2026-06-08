Datos Clave Fuera de las canchas: El histórico mediocampista azul se perderá lo que resta de la primera rueda y no jugará hasta el próximo semestre. El diagnóstico: En la interna manejan que se trata de un problema en el gemelo derecho, por lo que decidieron no arriesgarlo en los próximos compromisos. Partidos descartados: El “Príncipe” no estará frente a Unión La Calera, el duelo pendiente ante O’Higgins y los cruces de la Copa Chile.

Universidad de Chile vive días sumamente complejos luego de su prematuro fracaso en la Copa de la Liga 2026. El amargo empate 2-2 ante Audax Italiano no solo sentenció la eliminación del torneo, sino que dejó al descubierto una crisis futbolística que tiene al técnico Fernando Gago contra las cuerdas. Para peor, el cuerpo técnico sumó un nuevo y alarmante dolor de cabeza en el plano médico, luego de que Charles Aránguiz abandonara la cancha llorando, desarmando por completo la planificación de los compromisos que se avecinan en la recta final de la primera rueda.

¿Qué lesión tiene Charles Aránguiz y cuánto tiempo estará de baja?

La peor de las noticias se confirmó este lunes. Según la información que manejan en la interna del club, el mediocampista puentealtino será sometido a estudios formales, pero todo apunta a una lesión en el gemelo derecho.

El panorama es tan complejo que el periodista Cristián Caamaño destapó en Radio Agricultura la drástica decisión de Azul Azul con el bicampeón de América para resguardar su integridad física, considerando su largo historial de lesiones.

“No juega hasta el otro semestre”, lanzó de manera categórica el comunicador, confirmando que la dirigencia y el cuerpo técnico priorizarán una recuperación adecuada y completa, evitando apresurar su regreso a las canchas hasta el mes de julio.

¿Qué partidos se pierde Charles Aránguiz en Universidad de Chile?

La situación en el Centro Deportivo Azul es crítica, considerando que el Romántico Viajero necesita con urgencia levantar cabeza en la Liga de Primera y cumplir de buena manera en la Copa Chile.

De confirmarse el diagnóstico puertas adentro, el jugador quedará descartado por todo lo que resta de la primera rueda. El propio Caamaño detalló los motivos estratégicos que alejaron a Aránguiz de las próximas convocatorias, especialmente por la superficie del próximo encuentro.

“No juega ante Unión La Calera que es en pasto sintético y tampoco va a jugar el partido pendiente ante O’Higgins”, argumentó el reportero respecto al cuidado del futbolista. A estos dos choques de liga se suman los compromisos por la Copa Chile, instalando la incertidumbre en una escuadra que extrañará la jerarquía de su estandarte.

¿Quién será el reemplazo de Charles Aránguiz en el mediocampo azul?

La pérdida del “Príncipe” plantea interrogantes inmediatas sobre cómo reconfigurar un mediocampo que ya venía sufriendo para encontrar respuestas futbolísticas bajo la conducción de Fernando Gago.

Mientras el plantel asume su ausencia y espera los resultados formales de los exámenes para definir el plan de tratamiento exacto, el técnico argentino maneja dos vías para tapar el forado. Podría recurrir a una alternativa de mayor trabajo físico como Israel Poblete (que viene saliendo de una lesión) para cubrir el despliegue en la zona media, o apostar por un volante con mejor salida para mantener la dinámica ofensiva, donde asoma la figura de Javier Altamirano.