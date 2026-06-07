Datos Clave El Príncipe preocupa a Gago: Aránguiz salió lesionado en el duelo ante Audax Italiano por la Copa de la Liga. El hospital azul: Aránguiz se une a Poblete, Díaz, Rivero y Zaldivia como bajas en el plantel de Fernando Gago. Los partidos claves de la U: Los azules deben visitar a La Calera y recibir de local a O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026. Dos duelos vitales en la división de honor.

Tarde amarga se vivió en el Estadio Nacional, ya que Universidad de Chile no logró su misión e igualó 2-2 ante Audax Italiano, y selló su eliminación de la Copa de la Liga 2026. Si quedar fuera de la copa ya fue un golpe para los universitarios, estos sufrieron otro en medio del encuentro contra los itálicos, debido a que Charles Aránguiz no pudo terminar el partido.

El histórico volante nacional y actual capitán de la escuadra azul tuvo que pedir el cambio a los 55’ minutos del segundo tiempo, debido a una dolencia en la pierna izquierda que le impidió continuar en el compromiso ante los Tanos. Aránguiz tuvo que ser reemplazado por Lucas Romero, quien marcó el empate del duelo. La dolencia del Príncipe genera un problema para Gago, quien tiene gran cantidad de bajas que afectan al plantel de cara a sus próximos desafíos.

🚨😢🔵 Dolorosas imágenes del Príncipe…



Charles Aránguiz salió lesionado en el duelo entre #LaU y Audax Italiano en este #MatchdayDomingo, y el bicampeón de América se vio muy afectado por esta nueva molestia muscular.



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Charles preocupa a la U y se une al hospital azul

Con la lesión de Charles Aránguiz, el volante se une a Israel Poblete y Marcelo Díaz como bajas en la zona media del campo que forma Fernando Gago. Además, el técnico azul no puede contar con Octavio Rivero y Matías Zaldivia, el cual se espera una evolución considerable en su lesión para la próxima semana.

Cabe destacar que Universidad de Chile tendrá dos duelos importantísimos por el Campeonato Nacional 2026, ya que en las próximas dos semanas deberá enfrentar a Unión La Calera y a O’Higgins. El duelo contra los Cementeros es válido por la última fecha de la primera rueda, mientras que el choque contra el Capo de Provincia es válido por la fecha 13, debido a que el encuentro en su momento fue reprogramado.

Estos dos próximos duelos de los universitarios por la división de honor son vitales para Fernando Gago, ya que en caso de sumar seis puntos los azules podrían optar a quedar como escoltas del torneo con altas oportunidades de pelear el título ante su clásico, Colo Colo, por lo que Pintita necesitará a sus figuras disponibles para los encuentros de tal importancia. En caso de enredar puntos, los universitarios tendrían que remar para mantenerse en los puestos de la zona alta de la tabla.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

Universidad de Chile tendrá que viajar en el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional 2026, ya que tendrá que visitar a Unión La Calera. El duelo entre Cementeros y Bullangueros se disputará el próximo domingo 14 de junio a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán.

Posterior al encuentro ante La Calera, los azules tendrán que concentrarse en el partido reprogramado ante O’Higgins, válido por la fecha 13. El duelo entre azules y el Capo de Provincia se jugará el próximo jueves 18 de junio a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.