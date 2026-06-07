Universidad de Chile sumó un nuevo fracaso esta temporada. Los azules igualaron 2-2 en el Estadio Nacional ante Audax Italiano y dijeron adiós a la Copa de la Liga 2026 en la fase de grupos.

El elenco dirigido por Fernando Gago necesitaba vencer y esperar que La Calera cayera ante La Serena para acceder a la próxima fase, por lo que el empate no le sirvió. Por su parte, los itálicos necesitaban ganar para meterse en semifinales, pero la igualdad sobre la hora ante la U les impidió meterse entre los cuatro mejores.

Los goles de U de Chile vs Audax Italiano por la Copa de la Liga

El partido comenzó cuesta arriba para los azules luego que Michael Vadulli abriera el marcador para la visita. En el minuto 18, Audax Italiano sirvió un tiro de esquina desde la derecha, el cual encontró la cabeza de Chiaverano, quien la bajó para que su compañero rematara de cara al arco para romper el cero en el Estadio Nacional.

La Universidad de Chile no bajó los brazos y encontró la paridad pasada la media hora. Charles Aránguiz comandó el ataque del Romántico Viajero, habilitó a Marcelo Morales por la izquierda y éste envió un centro buscando la aparición de Eduardo Vargas, quien definió de gran forma para superar a Ahumada y poner el 1-1 transitorio (32′).

Sin embargo, los de La Florida volvieron a ponerse en ventaja antes del término de la primera mitad. En el minuto 38 Chiaverano apareció por el sector izquierdo y tras una gran jugada individual asistió a Franco Troyansky, quien puso el 2-1 a los 38′.

Sin embargo, cuando el partido estaba llegando a su fin, Eduardo Vargas apareció por la izquierda, hizo la diagonal y le entregó el balón a Lucas Romero, quien sacó un misil para decretar el 2-2 final a los 90+1′.

¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y Audax Italiano?

Universidad de Chile volverá a saltar a la cancha el próximo domingo 14 de junio a las 15:00 horas cuando visite a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar por la fecha 15 del Campeonato Nacional 2026.

Por su parte, el próximo compromiso de Audax Italiano está programado para el viernes 12 de junio a las 20:00 horas ante Deportes La Serena en el último partido de ambos en la primera rueda del torneo.