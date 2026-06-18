Datos Clave Fuera de Miami: Tras ser despalazdo a la banca de suplentes, Falcón tendría las puertas abiertas del Inter de Miami. Vuelve con el corazón: Según reporta el medio Sport890, Falcón regresaría a su gran amor. Mercado de fichajes en Chile: Con el mercado apunto de abrir en tierras nacionales, el rumor de Falcón a Colo Colo se incrementó en las últimas horas.

Con el mercado de fichajes a solamente horas de dar su arranque, los rumores y humos están a flor de piel en el universo del fútbol chileno, con diversos nombres rondando como posibilidades a ser parte de algún club nacional. Durante esta jornada apareció una cara conocida para el próximo mercado de pases, Maximiliano Falcón, quien tendría los días contados en el Inter de Miami.

El defensor charrúa ex Colo Colo no estaría pasando por su mejor momento en la MLS, ya que previo al parón mundialista, el zaguero perdió su puesto como titular indiscutido en el planteamiento de Ángel Guillermo Hoyos, quien lo marginó de los once iniciales y pasó los últimos encuentros en la banca de suplentes. Ante esta situación, surgió el rumor de que el “Peluca” tendría las puertas abiertas de Las Garzas, y regresaría a su gran amor.

Falcón fue ofrecido a su gran amor

Según reporta el medio deportivo uruguayo, Sport890, Maximiliano Falcón habría sido ofrecido al club que es su gran amor, para la mala fortuna de los albos no se trata de Colo Colo. El Peluca sería ofrecido a Nacional de Uruguay, equipo del cual ya ha mencionado en ocasiones anteriores que es hincha.

Con el Bolso clasificado a Copa Sudamericana 2026, tras ser tercero en su grupo de Libertadores donde compitió con Coquimbo Unido, se estarían evaluando diversos movimientos en el cuadro charrúa, y no sería mala la opción de reforzar su zaga defensiva con Falcón, quien fue gran estandarte del Inter de Miami en su momento, pero una lesión y el poco rodaje de Ángel Guillermo Hoyos lo tendrían más fuera que dentro de los próximos desafíos en Las Garzas.

Además, según información del comunicador deportivo uruguayo, Rodri Vásquez, la operación Falcón tendría que ser aprobada por Flavio Perchman, actual vicepresidente de Nacional, quien no se encuentra en el país.

🚨 ATENCIÓN | Maxi Falcón fue ofrecido a Nacional junto con Gabriel Neves y Alan Medina.



📌 Gerardo Arias espera el retorno de Flavio Perchman a Uruguay para comenzar las negociaciones por los tres casos, en caso de interesarle al tricolor.



🎙️ @Sport890 pic.twitter.com/8RC1YxKZgw — Rodri Vázquez (@RodriVazquez95) June 17, 2026

Si bien Maximiliano Falcón tuvo una engorrosa salida de Colo Colo hace un par de años, el cariño del charrúa a los albos no se ha acabado, debido a que el mismo defensor junto a su familia se ha visto mediante redes sociales con camisetas o hinchas del Cacique, que recuerdan su paso glorioso en tierras nacionales.