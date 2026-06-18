Canadá y Qatar abren la Fecha 2 del Grupo B del Mundial 2026 este jueves 18 de junio a las 18:00 Chile. Ambos equipos empatan a 1 punto en la tabla tras sus debuts: Canadá rescató el 1-1 ante Bosnia y Herzegovina con gol de Cyle Larin en el minuto 78, mientras que Qatar arrancó un sorprendente 1-1 frente a Suiza con el cabezazo de Miro Muheim en el tiempo de descuento.

El partido tendrá un condimento especial para Chile: el árbitro designado por FIFA es el chileno Cristián Garay, con Juan Lara Luco como VAR. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Canadá vs Qatar, minuto a minuto

La previa del Canadá vs Qatar

Canadá, uno de los tres países anfitriones del Mundial, llega al partido con la ventaja táctica de jugar en casa. El DT Jesse Marsch apuesta por un 4-3-3 con Ismaël Koné y Stephen Eustáquio controlando el juego en mediocampo, mientras que arriba el tridente Tajon Buchanan, Jonathan David y Tani Oluwaseyi buscan el gol. El capitán y artillero Cyle Larin, héroe del empate ante Bosnia, inicia en el banco con opciones de ingresar. La presión de la localía es el mayor estímulo: Canadá no puede fallar ante su afición si quiere soñar con pasar la fase de grupos.

Qatar, bajo las órdenes del técnico español Julen Lopetegui, sorprendió con el punto conseguido ante Suiza y llega a Vancouver con una mezcla de confianza táctica y conciencia de sus límites físicos. Akram Afif, campeón de la Copa Asiática y estrella del Al-Sadd, es la mayor amenaza ofensiva, secundado por Edmilson Junior y Yusuf Abdurisag.

Formaciones de Canadá vs Qatar

Probable formación de Canadá:

Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Ismaël Koné, Stephen Eustáquio, Liam Millar; Tajon Buchanan, Jonathan David, Tani Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch.

Probable formación de Qatar:

Mahmoud Abunada; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Al-Amin, Issa Laye; Jassem Gaber, Assim Madibo; Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag, Akram Afif. DT: Julen Lopetegui.

¿Dónde ver Canadá vs Qatar en vivo?

El duelo entre Canadá y Qatar se disputará este jueves 18 de junio a las 18:00 horas de Chile. En Chile, el partido puede seguirse en DSports, Chilevisión y en streaming a través de DGO y Paramount+.