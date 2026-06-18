Un partido trabado y sin brillo le deparó lo más parecido a una decepción a Chequia, que por segunda vez consecutiva en este Mundial 2026 se fue al camarín sin los tres puntos. El empate ante Sudáfrica en el Estadio de Atlanta los deja con un punto, en una situación incómoda antes de cerrar el grupo ante México.

Chequia no pudo sostener la ventaja

Michal Sadilek abrió el marcador a los 6 minutos con una definición de zurda que resumió lo mejor que puede dar esta selección: juego colectivo, velocidad y criterio en el último pase. La jugada nació en un lateral, terminó con un centro atrás preciso de Alexandr Sojka, y el mediocampista solo tuvo que empujar. Era el guión ideal para los checos, que ya habían demostrado ante Corea del Sur en la primera jornada que pueden hacer daño cuando se mueven bien.

Pero el dominio no se tradujo en más goles. Chequia tuvo la pelota, generó situaciones y hasta contó con Patrik Schick en el área, aunque el delantero del Bayer Leverkusen volvió a estar lejos de su mejor versión. Sudáfrica, que venía de caer 0-2 ante México con dos expulsiones encima, se ordenó defensivamente y esperó su momento.

El momento llegó a los 83 minutos, cuando la árbitra Tori Penso cobró penal por mano dentro del área checa. La mano dio en un defensor que tenía el brazo pegado al cuerpo, pero el remate iba directo al arco y el reglamento actual no hace esa distinción. Teboho Mokoena fue al punto de los doce pasos y no falló: 1-1 definitivo. El empate fue un baldede agua fría para los checos, que habían sostenido la ventaja por más de 75 minutos.

¿Cuándo juegan Chequia y Sudáfrica en el Mundial 2026?

Con ese punto, Sudáfrica llega a uno y mantiene opciones matemáticas antes de enfrentar a Corea del Sur el 24 de junio en el Estadio de Monterrey. Ese mismo día, Chequia jugará su partido de vida o muerte ante México en el Estadio Azteca.

Chequia vs Sudáfrica, minuto a minuto

La previa del Chequia vs Sudáfrica

Chequia necesita ganar sí o sí antes de enfrentar a México en Ciudad de México en la Fecha 3. Los checos mostraron buenas ideas ante Corea del Sur pero sufrieron en transición y pagaron caro sus errores defensivos. Patrik Schick es el gran referente en ataque, secundado por los creativos Lukáš Provod y Pavel Šulc.

Sudáfrica, conducida por el técnico belga Hugo Broos, llega en situación crítica. Los Bafana Bafana no solo perdieron en el debut, sino que lo hicieron con una imagen lamentable: dos expulsados dejaron al equipo en inferioridad numérica y expusieron las debilidades defensivas. Para este partido, Broos reorganiza la zaga con Ime Okon y Mbekezeli Mbokazi como nuevos centrales en lugar de los suspendidos. En ataque, la esperanza es Bongokuhle Hlongwane del Minnesota United y el joven Relebohile Mofokeng del Orlando Pirates, figuras emergentes del fútbol africano.

Formaciones de Chequia vs Sudáfrica

Formación de Chequia:

Matěj Kovář; Vladimír Coufal, Tomáš Holeš, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí, Michal Sadílek; Vladimír Darida, Lukáš Červ; Alexandr Sojka, Patrik Schick, Adam Hložek. DT: Miroslav Koubek.

Formación de Sudáfrica:

Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Jayden Adams, Teboho Mokoena; Thapelo Maseko, Thalente Mbatha, Oswin Appollis; Iqraam Rayners. DT: Hugo Broos.

¿Dónde ver Chequia vs Sudáfrica en vivo?

El duelo entre Chequia y Sudáfrica se disputará este jueves 18 de junio a las 12:00 horas de Chile en el Atlanta Stadium, Atlanta. En Chile el partido puede verse en DSports y en streaming a través de DGO y Paramount+.