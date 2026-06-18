Brasil buscará registrar su primera victoria en el Mundial 2026 cuando enfrente a Haití en el Lincoln Financial Field de Philadelphia este viernes por la noche.

El equipo de Carlo Ancelotti está tercero en el Grupo C, igualado en puntos con Marruecos, segundo clasificado, mientras que Haití está último sin puntos de cara a la segunda fecha.

Copa del Mundo – Grupo C – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 Brasil Sin Comenzar Philadelphia Stadium – Philadelphia Haití

Previa del partido Brasil vs Haití

Brasil no estuvo en su mejor nivel ante Marruecos la última vez, pero un excelente remate de Vinicius Junior resultó suficiente para que el equipo de Ancelotti asegurara un punto, lo que lo dejó en el tercer lugar del Grupo C, dos puntos por detrás del líder de la zona, Escocia.

La Amarelinha es vista entre las favoritas para ganar el Mundial 2026, pero se requerirá una gran mejora respecto de su primer partido para ser una verdadera candidata.

Brasil ha ganado el Mundial en cinco ocasiones anteriores, pero no levanta el trofeo desde 2002, y no ha logrado avanzar más allá de los cuartos de final desde 2014.

El equipo de Ancelotti cerrará su desafío en el Grupo C contra Escocia el 24 de junio, y una derrota aquí lo dejaría necesitando conseguir un resultado positivo en la tercera fecha para avanzar, pero es muy difícil imaginar a Haití triunfando en este partido.

Brasil ha enfrentado a Haití en tres ocasiones anteriores y ha conseguido tres victorias, incluida una goleada 7-1 cuando ambos se cruzaron por última vez en la Copa América 2016.

Pronóstico Brasil vs Haití / © Iconsport

Haití, de hecho, ha recibido 17 goles en sus tres partidos anteriores contra Brasil, con amistosos que terminaron en derrotas por 4-0 y 6-0 antes de la caída 7-1 en la Copa América 2016.

Los Rojiazules tuvieron varios momentos positivos en su debut en el Mundial 2026 ante Escocia la última vez, pero sufrieron una derrota por 1-0, con John McGinn anotando en el primer tiempo del partido.

Haití quedaría eliminada del Mundial si pierde ante Brasil y Marruecos vence a Escocia, ya que esos resultados harían imposible que terminara en el tercer lugar.

Los Granaderos jugaron previamente en el Mundial de 1974, perdiendo sus tres partidos, por lo que incluso un punto en la zona haría historia. Sebastien Migne sabe que su equipo entrará al choque con Brasil como enorme no favorito, pero su actuación contra Escocia ciertamente habrá aumentado su confianza.

Rendimiento reciente

Brasil, Mundial:

➖

Brasil, todas las competiciones:

➖❌✅✅✅➖

Haití, Mundial:

❌

Haití, todas las competiciones:

✅❌➖✅❌❌

Noticias de los equipos

Pronóstico Brasil vs Haití / © Iconsport

Neymar (estado físico) sigue siendo duda para Brasil. Por lo demás, el plantel de Ancelotti llega en buena forma para el choque con Haití, pero se espera que haya cambios respecto del partido anterior.

Danilo y Alex Sandro podrían ingresar en la defensa, mientras que Fabinho, Luiz Henrique y Matheus Cunha también podrían ser introducidos en el equipo este viernes, con Casemiro, Lucas Paqueta e Igor Thiago entre los que probablemente bajen al banco.

Raphinha y Vinicius Junior están listos para mantener sus puestos en el último tercio del campo, mientras que Gabriel Magalhaes tiene asegurado conservar su posición en la defensa de la Selecao.

En cuanto a Haití, Josue Casimir podría ser incluido en el equipo titular después del choque ante Escocia, con Frantzdy Pierrot potencialmente bajando al banco.

Wilson Isidor ha marcado dos veces en cinco partidos con Haití, y el atacante de Sunderland está listo para continuar en el equipo, mientras que también se espera nuevamente un lugar para Louicius Deedson.

El experimentado arquero Johny Placide, por su parte, está en línea para ganar su partido internacional número 84.

Posibles formaciones Brasil vs Haití

Brasil:

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Sandro; Fabinho, Guimaraes; Henrique, Raphinha, Vinicius; Cunha

Haití:

Placide; Arcus, Delcroix, Ade, Experience; Bellegarde, Jean; Deedson, Casimir, Providence; Isidor

Pronóstico Brasil vs Haití

Nuestro pronóstico: Brasil 4-0 Haití

Haití impresionó contra Escocia la última vez pese a sufrir una derrota, pero esperamos algunos goles de Brasil en este partido; el equipo de Ancelotti debería poder llegar a cuatro puntos en el Grupo C sin demasiado problema.

Puedes revisar los mejores sitios para apostar durante el Mundial para conocer las últimas cuotas.

Para un análisis de datos sobre los resultados más probables, marcadores y más de este partido, haz clic aquí.