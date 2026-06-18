El Scratch va por su primera victoria: Brasil vuelve a salir a la cancha en el Grupo C del Mundial 2026 y lo hará ante Haití, encuentro que está programado para este viernes 19 de junio a las 21:00 horas de Chile en el estadio Philadelphia.

La Canarinha igualó ante Marruecos en su estreno, y si bien es un resultado lógico por la potencia del rival, siempre habrá críticas para el pentacampeón del mundo si es que no gana, principalmente en el debut de la cita planetaria.

Por su parte, el elenco haitiano sucumbió en su estreno contra Escocia, pero dio pelea. De hecho, tuvo hasta el último minuto atento al elenco eurpoeo y pidiendo la hora, por lo que igualmente fue una sorpresa, aunque obviamente no es ni de cerca el favorito contra los brasileños.

¿Qué canal transmite Brasil vs Haití EN VIVO?

El partido del Grupo C del Mundial 2026 no será transmitido por TV abierta, sino que solo TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta: No hay transmisión

TV de pago: DSports 610/1610 y DIRECTV 4K

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Chilevisión Web, Paramount+ y DAZN

¿A qué hora juegan Brasil vs Haití?

Brasil vs Haití se juega este viernes 19 de junio a las 18:00 horas de Chile.

Fecha: Viernes 19 de junio de 2026

Hora: 21:00 horas de Chile

Estadio: Philadelphia (Estados Unidos)

El duelo corresponde a la segunda fecha del Grupo C de la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver Brasil vs Haití ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

Chilevisión Web

Paramount

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente. En el caso de Chilevisión Web, la señal estará disponible por la plataforma digital del canal.

¿Dónde ver GRATIS Escocia vs Marruecos?

Escocia vs Marruecos no tendrá transmisión gratuita, ya que no está en la lista de compromisos que van por Chilevisión.

Sí estará disponible por señales y plataformas de pago como DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo está el Grupo C del Mundial 2026?

El Grupo C del Mundial 2026 está integrado por Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.