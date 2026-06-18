Estados Unidos y Australia hacen su segunda presentación en el Grupo D en el Mundial 2026, con un duelo que se llevará a cabo este viernes 19 de junio a las 15:00 horas de Chile en el estadio Seattle, compromiso en el que ambos elencos buscan asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del certamen planetario.

Los locales vencieron de forma contundente en el debut a Paraguay por 4-1, mostrando una de las presentaciones más sólidas que se haya visto en la competición hasta el momento, mientras que los Socceroos se impusieron a Turquía por 2-0 en uno de los resultados inesperados según los pronósticos de la previa.

Ambos elencos necesitan un triunfo para sellar su presencia en la próxima ronda, aunque un empate también los deja prácticamente listos con ese objetivo inicial.

¿Qué canal transmite Estados Unidos vs Australia EN VIVO?

El partido del Grupo D del Mundial 2026 será transmitido por TV abierta, TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta: Chilevisión y Chilevisión 4K

TV de pago: DSports 610/1610 y DIRECTV 4K

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Chilevisión Web, Paramount+, DAZN

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs Australia?

Estados Unidos vs Australia se juega este viernes 19 de junio a las 15:00 horas de Chile.

Fecha: Viernes 19 de junio de 2026

Hora: 15:00 horas de Chile

Estadio: Seattle (Estados Unidos)

El duelo corresponde a la segunda fecha del Grupo D de la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver Estados Unidos vs Australia ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

Chilevisión Web

Paramount.

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente. En el caso de Chilevisión Web, la señal estará disponible por la plataforma digital del canal.

¿Dónde ver GRATIS Estados Unidos vs Australia?

Estados Unidos vs Australia tendrá transmisión gratuita por Chilevisión.

El partido se podrá ver sin costo por: Chilevisión y Chilevisión Web

Además, estará disponible por señales y plataformas de pago como DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo está el Grupo D del Mundial 2026?

El Grupo D del Mundial 2026 está integrado por Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía.