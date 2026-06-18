Audax Italiano y Deportes Santa Cruz se miden este viernes 19 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida, en lo que será la fecha 3 del Grupo G de la Copa Chile. El partido marca el debut de los Itálicos en el certamen copero, mientras que Santa Cruz llega como puntero del grupo con puntaje perfecto tras dos jornadas. En el torneo nacional, Audax viene de igualar 1-1 ante Deportes La Serena, resultado que mantiene la presión sobre el equipo de Gustavo Lema para sumar en su estreno copero.

No existe historial registrado entre Audax Italiano y Deportes Santa Cruz en competencias oficiales, lo que convierte este duelo en un estreno absoluto entre ambas instituciones. Esa ausencia de antecedentes le da al partido un carácter particular: ninguno de los dos equipos tiene referencia directa del rival sobre la cancha.

¿Dónde y cómo ver en vivo Audax Italiano vs Deportes Santa Cruz?

El partido no tendrá transmisión por televisión ni streaming. TNT Sports no incluyó este cotejo en su parrilla para el fin de semana de Copa Chile.

TV: Sin transmisión

Sin transmisión Streaming: Sin transmisión

¿Cuándo y a qué hora juegan Audax Italiano vs Deportes Santa Cruz?

Fecha: Viernes 19 de junio de 2025

Viernes 19 de junio de 2025 Hora: 19:00 horas

19:00 horas Estadio: Estadio Bicentenario de La Florida, Santiago

El partido será dirigido por Francisco Gilabert, con Ignacio Zamora y Loreto Toloza en las líneas y Diego Flores como cuarto árbitro.

Cómo llegan Audax Italiano y Deportes Santa Cruz a la fecha 3 de la Copa Chile

Audax Italiano llega a este partido sin rodaje copero: es su estreno en el Grupo G luego de que los equipos de Primera División se incorporen al certamen a partir de esta tercera fecha. En el Campeonato Nacional, el equipo de Walter Lemma viene de empatar 1-1 con Deportes La Serena, un resultado que no termina de convencer y que convierte este debut copero en una oportunidad para tomar ritmo y confianza. Su registro en la Copa Chile es, por ahora, de cero partidos jugados.

Deportes Santa Cruz, en cambio, llega en un momento de alto rendimiento. El elenco de Dalcio Giovagnoli es el puntero del Grupo G con 6 puntos, producto de dos victorias ante Magallanes: un 4-1 en la fecha 1 (31 de enero de 2026) y un 2-1 en la fecha 2. En la Primera B, además, viene de ganarle 1-0 a Rangers como visitante. Con ese envión, Santa Cruz llega con todo para cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto.

Formaciones probables para Audax Italiano vs Deportes Santa Cruz

Audax Italiano apostaría por un esquema que ubica a Giovani Chiaverano y Franco Troyansky como referencias ofensivas.

La alineación probable es: Tomás Ahumada; Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario, Daniel Piña, Esteban Matus; Bryan Soto, Federico Mateos, Michael Vadulli, Marco Collao; Giovani Chiaverano y Franco Troyansky.

Deportes Santa Cruz plantearía un mediocampo de tres con Diego Plaza, Felipe Orellana y Diego Acevedo, y una delantera encabezada por Mathías Pinto, Diego Arias y Nicolás Barrios.

Once probable: Juan Dobboletta; Icker Quiroz, Esteban Flores, Gino Alucema, Nazareno Romero; Diego Plaza, Felipe Orellana, Diego Acevedo; Mathías Pinto, Diego Arias y Nicolás Barrios.