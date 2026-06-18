La fase de grupos del Mundial 2026 está en plena ebullición y la lucha por no caer eliminado se vive con una tensión distinta en el tercer escalón de cada tabla. Doce grupos, 48 selecciones y solo ocho pases disponibles para los terceros: la matemática es despiadada y cada gol, cada punto y cada tarjeta cuenta.

No basta con no perder. Los equipos que terminan en el tercer lugar de su grupo necesitan hacer historia con números para sobrevivir, porque en esta Copa del Mundo de 48 naciones el empate entre terceros se resuelve con bisturí. Aquí te explicamos cómo funciona el sistema y te mostramos cómo va la clasificación en tiempo real.

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Estos son los criterios de clasificación para los terceros

La FIFA estableció cinco criterios en orden de prioridad para determinar cuáles ocho de los doce terceros lugares avanzan a los Dieciseisavos de Final. El primero y más importante es el mayor número de puntos acumulados en la fase de grupos. Si hay empate, se pasa al segundo criterio: la diferencia de goles en los tres partidos disputados.

Si la igualdad persiste, entra en juego el tercer factor: los goles a favor, donde tener más anotaciones marca la diferencia. En caso de seguir empatados, se evalúa el comportamiento disciplinario a través del puntaje fair play, que pondera la relación entre tarjetas amarillas y rojas recibidas. Finalmente, si aún no hay resolución, el desempate definitivo lo entrega la mejor posición en el Ranking FIFA vigente al momento del torneo.

Así va la clasificación de los mejores terceros