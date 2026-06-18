Turquía y Paraguay disputan su segundo compromiso en el Grupo D del Mundial 2026, partido programado para la noche del viernes 19 de junio a las 23:00 horas de Chile en el Levi’s Stadium de Santa Clara,. Será un duelo en el que ambos elencos están necesitados de sumar tras la derrota sufrida en el debut.
Los turcos llegan tras caer por 2-0 ante Australia en Vancouver, resultado que dejó al equipo de Vincenzo Montella en el fondo del grupo. La Albirroja, por su parte, fue ampliamente superada por Estados Unidos, cayendo por 4-1 en el estreno en la cita mundialista, por lo que la obligación de ganar es total para no quedar prácticamente eliminados de la pelea por avanzar a los dieciseisavos de final.
¿Qué canal transmite Turquía vs Paraguay EN VIVO?
El partido del Grupo D del Mundial 2026 no tendrá transmisión por TV abierta, pero sí en TV de pago y plataformas de streaming en Chile.
- TV abierta: No tiene transmisión
- TV de pago: DSports 610/1610 y DIRECTV 4K
- Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Chilevisión Web, Disney+ Premium, Paramount+ y DAZN
¿A qué hora juegan Turquía vs Paraguay?
Turquía vs Paraguay se juega este viernes 19 de junio a las 23:00 horas de Chile.
- Fecha: Viernes 19 de junio de 2026
- Hora: 23:00 horas de Chile
- Estadio: Levi’s Stadium, Santa Clara (Estados Unidos)
El compromiso corresponde a la segunda fecha del Grupo D de la Copa del Mundo 2026, certamen que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.
¿Dónde ver Turquía vs Paraguay ONLINE por streaming?
El encuentro estará disponible a través de distintas plataformas digitales en Chile.
- DGO
- Amazon Prime Video
- Disney+ Premium
- Paramount+
- DAZN
Para sintonizarlo, hay que ingresar con una cuenta activa en alguna plataforma.
¿Dónde ver GRATIS Turquía vs Paraguay?
Turquía vs Paraguay no tendrá transmisión gratuita a través de Chilevisión.
Sí estará disponible por las señales y plataformas de pago DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, Disney+ Premium y DAZN.
¿Cómo está el Grupo D del Mundial 2026?
El Grupo D del Mundial 2026 está integrado por Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía.
|Ranking – World Cup Grp. D – 2026/2026
|#
|Team
|Pts
|P
|W
|D
|L
|Diff
|GF
|GA
|
1
|EEUU
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|4
|1
|
2
|Australia
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|2
|0
|
3
|Turquía
|0
|1
|0
|0
|1
|-4
|0
|2
|
4
|Paraguay
|0
|1
|0
|0
|1
|-7
|1
|4