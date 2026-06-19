Datos Clave Volvió a Argentina: Sampaoli fue designado hace unas semanas como técnico de Talleres de Córdoba de cara al segundo semestre. El técnico busca en la U: El técnico casildense habría preguntado condiciones por una figura azul. La U lo tiene abrochado: Los universitarios se adelantaron y acordaron un contrato de larga duración durante el cierre de la temporada pasada con el jugador.

Universidad de Chile cerró su primera rueda de manera bastante positiva, con victoria sobre O’Higgins que los hace treparse al podio del Campeonato Nacional 2026. Por esta razón, los universitarios buscarán fortalecer el plantel en el mercado de fichajes de cara al segundo semestre, pero también tienen el riesgo de sufrir pérdidas, ya que un viejo conocido mira atentamente a una figura azul.

Se trata de Jorge Sampaoli, quien escribió hace una década su nombre con letras doradas en la historia del club universitario al ganar la Copa Sudamericana. En el presente, “Don Sampa” fue presentado hace pocas semanas como nuevo entrenador de Talleres de Córdoba, Argentina, donde ya mueve piezas en su equipo y busca opciones en el mercado de pases, y una se trata de una promesa titular de los azules.

¿Qué jugador de la U quiere Sampaoli?

Según reporta el comunicador trasandino, Germán García Grova, Jorge Sampaoli estaría tras los pasos de Lucas Barrera, joven volante central de Universidad de Chile que hizo su debut profesional durante la actual temporada.

En el comunicado hecho por el periodista, menciona que Barrera es del agrado de Jorge Sampaoli, por lo que Talleres de Córdoba habría preguntado por las condiciones estipuladas en el contrato del mediocampista argentino con la escuadra universitaria.

🚨#Talleres preguntó condiciones por Lucas Barrera



📌Mediocentro de 20 años cuya ficha pertenece a #UdeChile



📍El futbolista es del gusto de Jorge Sampaoli pic.twitter.com/IVT1LqtpiI — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) June 18, 2026

Universidad de Chile tiene más que claro que Lucas Barrera es uno de los estandartes para los proyectos a futuro del club universitario, ya que durante el cierre del año pasado lo blindaron al club con un contrato duradero hasta finales del año 2028, y actualmente, según Transfermarkt, está avaluado en 400 mil euros.

Los números de Barrera en la U

Lucas Barrera ha sido una de las gratas sorpresas en Universidad de Chile durante la temporada, ya que tras la lesión de Marcelo Díaz y la suplencia constante de Lucas Romero, el volante se ha impuesto en el once titular de Fernando Gago y se ha convertido en una pieza inamovible en el medio del campo universitario.

Durante la actual temporada, Barrera acumula 12 encuentros jugados con la casaca azul, donde registra dos asistencias. Cabe destacar que el volante ha sido titular en 8 partidos y ha entrado en 4 como sustituto desde la banca de suplentes, entre Campeonato Nacional 2026 y la Copa de la Liga.