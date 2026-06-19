Datos Clave Fabricio Coloccini: Dirgirá el duelo de U de Chile vs Santiago Wanderers en Copa Chile Cecilia Pérez: Lo confirmó y respaldó totalmente al ayudante de Fernando Gago No hay claridad: Sobre cuándo le darán el alta al DT tras su problema cardiovascular

U de Chile vive horas difíciles por la situación de su director técnico Fernando Gago, quien sufrió un problema cardiovascular y fue internado en una clínica para someterse a un procedimiento médico tras la victoria por 2-0 ante O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026.

Si bien el estratega está en buenas condiciones, tal como lo expresó el club en un comunicado y la presidenta Cecilia Pérez en diálogo con la prensa, Gago no dirigirá este domingo el compromiso de los Azules frente a Santiago Wanderers por la Copa Chile 2026.

¿Quién dirigirá el duelo de U de Chile contra Santiago Wanderers en medio de la recuperación de Gago?

Fabricio Coloccini será el entrenador de U de Chile en el partido contra Santiago Wanderers y también quien prepare al equipo en los días previos, debido a que Fernando Gago sigue internado en una clínica y no hay claridad del día exacto en que sea dado de alta.

Así lo confirmó Cecilia Pérez: “Él quiere volver a entrenar, quiere estar en la cancha. No sabemos si el domingo estará de alta, dirigirá Coloccini. Le transmití que lo primero es la salud, que se cuide. Esperemos que se recupere bien, lo estaremos esperando”.

¿Cuándo juega U de Chile vs Santiago Wanderers por la Copa Chile 2026?

U de Chile recibe a Santiago Wanderers este domingo 21 de junio a las 17:30 horas en el estadio Nacional, en su estreno en la Copa Chile 2026.

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