Datos Clave Molestias previas: Cecilia Pérez reveló que Fernando Gago comenzó a sentirse mal en la previa del duelo entre U de Chile y O’Higgins. Compromiso total: La presidenta de Azul Azul valoró la actitud del DT de dirigir pese a los malestares físicos. Coloccini al mando: El ayudante técnico de Gago asumirá la conducción del equipo hasta que el DT pueda retomar sus actividades.

El triunfo de Universidad de Chile sobre O’Higgins pasó a segundo plano este viernes producto de la situación médica de Fernando Gago, quien se encuentra internado tras presentar molestias físicas.

Durante la jornada, la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, fue a visitarlo a la clínica en compañía del gerente deportivo, Manuel Mayo, y del gerente general Ignacio Asenjo. Allí, la mandamás del club actualizó el estado del DT y contó que sus malestares comenzaron en la antesala del cruce ante los celestes, pero que debido a su compromiso con la institución prefirió estar de igual forma en la banca.

¿Qué dijo Cecilia Pérez sobre Gago en la U de Chile?

Tras visitar al entrenador, la presidenta de Azul Azul conversó con los medios de comunicación y actualizó su estado. “Lo vi con muy buen ánimo, tranquilo. Fue atendido en tiempo y forma, lo que es importante para su recuperación. La clínica dará a conocer el parte médico, por protección a los pacientes. Estaba preocupado por el partido del domingo, pero le dije que descansara”, comenzó diciendo.

“Saber que dirigió el partido sintiéndose mal me vuelve a emocionar, es el compromiso que tiene con el club. Nos hace reconfirmar que creemos en su proyecto. Faltan procedimientos pendientes, no sé si salga de alta mañana. Es una noticia fuerte lo que le pasó, pero está en buenas manos. De temprano no se sintió bien, pero su compromiso con la U fue mayor”, agregó.

¿Quién dirigirá a U de Chile vs Wanderers?

Producto de la situación médica de Fernando Gago será Fabricio Coloccini, ayudante técnico, quien asuma la conducción del equipo ante Santiago Wanderers por la Copa Chile.

“Él quiere volver a entrenar, quiere estar en la cancha. No sabemos si el domingo estará de alta, dirigirá Coloccini. Le transmití que lo primero es la salud, que se cuide. Esperemos que se recupere bien, lo estaremos esperando”, concluyó Cecilia Pérez.