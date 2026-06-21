Datos Clave Diagnóstico: Eduardo Vargas sufrió una doble fractura costal en el triunfo de la U de Chile sobre O’Higgins. Recuperación: Según La Voz Azul, “Turboman” estaría entre seis a ocho semanas fuera. Descargo: El delantero apuntó contra el arbitraje por no sancionar infracción de Omar Carabalí en la acción que produjo sus complicaciones físicas.

Universidad de Chile sufrió un nuevo golpe. Los azules, que vivieron un susto con el infarto de Fernando Gago, recibieron otra mala noticia, puesto que una de sus principales figuras será baja en el equipo.

Se trata de Eduardo Vargas, quien sufrió una doble fractura costal que lo dejó descartado para el debut del Romántico Viajero ante Santiago Wanderers en la Copa Chile 2026 y que podría mantenerlo alejado de las canchas durante algunas semanas.

¿Qué le pasó a Eduardo Vargas en la U de Chile?

“Turboman” sufrió dos fracturas en las costillas, según reveló el propio delantero en su cuenta de Instagram. Esta lesión se produjo durante el triunfo por 2-0 sobre O’Higgins en el Estadio Nacional el pasado jueves.

Las complicaciones físicas de Vargas se originaron tras un fuerte choque con el portero del Capo de Provincia, Omar Carabalí, donde el atacante pidió que se sancionara penal. Sin embargo, el juez del compromiso, Piero Maza, desestimó el cobro y tampoco acudió al VAR, por lo que la acción quedó sin sanción.

De acuerdo a la información del medio partidario La Voz Azul, el bicampeón de América podría estar entre seis y ocho semanas fuera de las canchas producto de esta lesión.

¿Qué dijo Eduardo Vargas tras lesionarse en U de Chile?

Eduardo Vargas no ocultó su molestia debido a la lesión y utilizó sus redes sociales para expresar sus descargos. En su cuenta de Instagram, el delantero compartió imágenes de sus exámenes médicos y apuntó directamente contra el arbitraje. “Dos fracturas en las costillas y no cobraron nada ni la fueron a revisar”, lanzó.

La lesión de “Turboman” llega en un delicado momento, considerando que es la mejor pieza ofensiva del equipo, por lo que su baja le trae nuevo dolor de cabeza para la Universidad de Chile.