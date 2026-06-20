Datos Clave La dolencia de Vargas: Turboman tuvo un choque ante Omar Carabalí en el duelo de la U ante O’Higgins. Las bajas azules: Los universitarios cuentan con seis bajas para recibir a los caturros. ¿Cuándo juega la U?: La U debuta ante Santiago Wanderers este domingo 21 de junio a partir de las 17:30 horas en el Estadio Nacional.

Tras cerrar la primera rueda del Campeonato Nacional 2026 con victoria ante O’Higgins, Universidad de Chile ha vivido un verdadero terremoto, ya que posterior al triunfo de local surgió la noticia de que Fernando Gago no podría dirigir a los azules en el debut de Copa Chile 2026 debido a problemas médicos. Para la mala suerte universitaria, durante las últimas horas ha surgido que una de sus figuras podría perderse el encuentro ante Santiago Wanderers.

Se trata de su máximo goleador, Eduardo Vargas, quien fue titular el pasado jueves ante el Capo de Provincia. Durante el partido ante O’Higgins, Turboman tuvo un choque con el portero, Omar Carabalí, que lo dejó en el suelo del compromiso encendiendo las alarmas. A pesar del golpe, Vargas no fue sustituido y terminó el compromiso, pero con gestos de dolor debido al impacto sufrido en el segundo tiempo.

¿Eduardo Vargas jugará por Copa Chile ante Santiago Wanderers?

Según reporta el medio partidario por el club azul, Emisora Bullanguera, Eduardo Vargas no será considerado por el cuerpo técnico para enfrentar a los Caturros por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Chile 2026. La razón de la baja es que Turboman quedó tocado post enfrentamiento ante O’Higgins.

Sin embargo, Vargas no sería la única baja confirmada por el medio azul, ya que indican que Javier Altamirano, Fabián Hormazábal y Lucas Romero tampoco serían citados para el duelo ante Santiago Wanderers. Los cuatro jugadores no serían damnificados de la lista por lesión, sino que para cuidarlos físicamente de cara a los próximos compromisos de la escuadra universitaria.

Altamirano, Romero, Hormazábal y Vargas se suman a Matías Zaldivia y Octavio Rivero como las bajas azules de cara al debut de la Copa Chile 2026, quien también tiene bajas en el cuerpo técnico por el estado de salud de Fernando Gago, es por ello que el técnico de la U ante Wanderers será Fabricio Coloccini.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

Universidad de Chile saltará a la cancha este domingo 21 de junio para enfrentar a Santiago Wanderers por la tercera fecha de la Copa Chile 2026. El choque entre Azules y Caturros se disputará a partir de las 17:30 horas en el Estadio Nacional.