Datos Clave La lesión: Rivero sufrió una sinovitis en su rodilla izquierda que requirió cirugía, con un pronóstico inicial de cuatro a seis meses fuera de las canchas. El posible regreso: Según La Magia Azul, podría estar disponible para la primera fecha de la segunda rueda ante Audax Italiano en La Florida. Minutos en la temporada: Rivero solo jugó 72 minutos ante Audax Italiano y 20 minutos ante Palestino antes de lesionarse.

Octavio Rivero podría volver a las canchas antes de lo previsto. El delantero uruguayo, que llegó a Universidad de Chile a inicios de año como refuerzo estrella, se sometió a una cirugía por una sinovitis en su rodilla izquierda con un pronóstico inicial de cuatro a seis meses de recuperación. Sin embargo, según reveló La Magia Azul el plazo podría acortarse de forma significativa debido a los avances que ha mostrado.

¿Cuándo volverá Rivero a la U de Chile?

Rivero ha compartido en sus redes sociales algunos ejercicios de rehabilitación que reflejan el avance de su recuperación. Si mantiene ese ritmo, según La Magia Azul, el delantero podría estar disponible para la primera fecha de la segunda rueda del Campeonato Nacional, cuando la U enfrente a Audax Italiano en La Florida.

“Rivero podría volver antes de lo previsto a las canchas… los reportes indican que podría estar disponible para la primera fecha de la segunda rueda ante Audax Italiano en La Florida”, consignó el citado medio.

La información fue ratificada por La Voz Azul, que aseguró que en el Centro Deportivo Azul “tienen total esperanza” de que el delantero esté disponible desde el arranque de la segunda rueda.

¿Cuánto ha jugado Octavio Rivero en la U de Chile?

El paso de Rivero por la U ha sido breve hasta ahora. El delantero charrúa disputó 72 minutos en el debut del equipo ante Audax Italiano por el Campeonato Nacional y 20 minutos en el empate sin goles ante Palestino. Después de esos dos partidos, la lesión en su rodilla lo dejó fuera del resto de la primera rueda y derivó en la operación de la que aún se recupera. Pese a los escasos minutos acumulados, en la U mantienen la confianza en el uruguayo.