Universidad de Chile tendrá que recibir a Santiago Wanderers por la tercera fecha de la Copa Chile 2026, en un duelo válido por el Grupo D de la competencia. Los universitarios llegan con una gran cantidad de bajas al duelo, por lo que tendrán que enfrentar con un equipo renovado a los Caturros, que son líderes de grupo por diferencia de goles.

Actualmente el Grupo D de la competición tiene a Santiago Wanderers y Unión San Felipe compartiendo el liderato con 3 unidades, pero los Caturros se imponen debido a la diferencia de gol a su favor. Por su parte, Universidad de Chile y Unión La Calera ocupan los dos últimos lugares debido a que aún no disputan ningún encuentro en la Copa Chile 2026.

¿Quién transmite U de Chile vs Santiago Wanderers por la Copa Chile 2026?

El choque válido por la tercera fecha del Grupo D entre Bullangueros y Caturros tendrá transmisión mediante las señales de TNT Sports Premium, además de que contará con emisión mediante la plataforma de streaming HBO Max.

TV : TNT Sports Premium.

: TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs Santiago Wanderers por la Copa Chile 2026?

Universidad de Chile y Santiago Wanderers se verán las caras este domingo 21 de junio a partir de las 17:30 horas. El choque entre los Azules y Caturros se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Fecha : Domingo 21 de junio.

: Domingo 21 de junio. Hora : 17:30 horas.

: 17:30 horas. Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Ñuñoa.

Árbitros de U de Chile vs Santiago Wanderers

Árbitro : Manuel Vergara.

: Manuel Vergara. 1er Asistente : Juan Serrano.

: Juan Serrano. 2do Asistente : Leslie Vásquez.

: Leslie Vásquez. 4to Árbitro: Claudio Díaz.

Cabe destacar que la Copa Chile 2026 no cuenta con sistema VAR en toda la fase de grupos y fase eliminatorias del certamen. El único compromiso que cuenta con el sistema de apoyo hacia los colegiados es la final.

¿Cómo llegan U de Chile vs Santiago Wanderers a la fecha 3 de la Copa Chile?

Universidad de Chile no ha disputado encuentros por la Copa Chile 2026, y la última vez que jugó fue en su partido pendiente por la fecha 13 ante O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026. Los azules vencieron de local 2-0 al Capo de Provincia y treparon al podio de la división de honor.

Por su parte, Santiago Wanderers ha disputado dos encuentros por la Copa Chile. Una victoria y una derrota ante Unión San Felipe, pero por diferencia de gol es líder del Grupo D. La última vez que los Caturros disputaron un partido fue el pasado 6 de junio ante Deportes Copiapó, y cayeron de visita por la cuenta mínima.

Formaciones de U de Chile vs Santiago Wanderers

Posible formación de Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Israel Poblete, Lucas Berrera, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez. DT: Fabricio Coloccini.

Posible formación de Santiago Wanderers: Martínez; L. Navarro, Herrera, Camarda, Ponce, Villarroel, P. Navarro, Cáceres, Felipe, Luco y San Martín. DT: Francisco Palladino.