Datos Clave Salida inminente: Según Cooperativa Deportes, Lucas Romero tiene encaminada su partida de la U de Chile. Destino: El citado medio reveló que el volante partirá a México, aunque no especificó a qué club. Motivo: El jugador no logró consolidarse en el equipo, por lo que saldrá en busca de continuidad.

Lucas Romero tendría encaminada su salida de Universidad de Chile. Según informó Cooperativa Deportes, el volante paraguayo se marchará del club rumbo a México, aunque aún no hay claridad con cuál será su próximo equipo. La primera señal concreta de su partida fue su ausencia en la nómina para el debut en Copa Chile ante Santiago Wanderers.

¿Por qué Lucas Romero dejará U de Chile?

El poco protagonismo que terminó con la exclusión de la nómina de Paraguay para el Mundial 2026 llevó al jugador a buscar una salida que le permita recuperar continuidad. México aparece como el destino más probable según Cooperativa Deportes, aunque por ahora no hay un club confirmado ni los términos de una posible negociación.

“Se marchará del conjunto laico con rumbo a México, sin especificar a qué equipo. No fue considerado para el duelo ante Santiago Wanderers por Copa Chile”, consignó el citado medio, evidenciando que la salida de Romero rumbo a Norteamérica es inminente.

Los números de Lucas Romero en U de Chile

El paraguayo llegó a la U como uno de los refuerzos para la temporada 2026, durante el proceso de Francisco Meneghini. Sin embargo, nunca logró afianzarse en el equipo: bajo las órdenes de “Paqui” disputó apenas 3 partidos como titular y fue suplente en otros 4 encuentros, sin conseguir un lugar fijo en la formación.

La llegada de Fernando Gago no modificó esa situación. En el Campeonato Nacional, Romero acumula apenas 198 minutos en total, con 9 partidos en el banco de suplentes y uno sin ser convocado, un registro que refleja la poca confianza que generó en ambos cuerpos técnicos durante la temporada.

La falta de continuidad también le costó al paraguayo su lugar en la selección. Romero apareció en la prelista de 55 jugadores considerada por Gustavo Alfaro para el Mundial 2026, pero no logró pasar a la convocatoria final, quedando fuera de la cita planetaria.