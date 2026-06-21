Universidad de Chile abre su camino en la Copa Chile 2026 con un duelo que no admite subestimaciones. Santiago Wanderers, segundo de la Primera B con 26 puntos y en plena racha de tres victorias seguidas, visita el Estadio Nacional con la firme intención de complicarle la vida a los azules. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Los azules de Fernando Gago integran el Grupo D junto a Santiago Wanderers, Unión La Calera y Unión San Felipe, con un fixture que contempla seis partidos en apenas dos semanas. El debut en Copa Chile llega en el peor momento para el plantel de la U: golpeado por las bajas y con la urgencia de sumar en todos los frentes para no perder protagonismo en la temporada.

U de Chile vs Santiago Wanderers, minuto a minuto

La previa del U de Chile vs Santiago Wanderers

Universidad de Chile llega al debut copero con el freno de mano puesto en el Campeonato Nacional. El técnico Fernando Gago arrastra bajas sensibles en defensa y la incertidumbre de Fabián Hormazábal. Con la Copa Chile como un torneo secundario en el horizonte, Gago podría apostar por rotaciones, aunque frente a un rival de la categoría inferior no puede permitirse ningún tropiezo.

Santiago Wanderers llega al Nacional en uno de sus mejores momentos del año. El conjunto Caturro es segundo en la Primera B con 26 puntos en 15 partidos, con 29 goles a favor y una racha de tres victorias seguidas que les da confianza para visitar la casa de la U. Sus números ofensivos son los más sólidos de la segunda categoría y el DT verdemar querrá mantener ese ritmo goleador ante uno de los grandes del fútbol chileno. La Copa Chile es la gran vitrina para demostrar que Wanderers merece estar en la Primera División.

Formaciones U de Chile vs Santiago Wanderers

Formación de U. de Chile

Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Israel Poblete, Lucas Barrera, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero y Elías Rojas. DT: Fabricio Coloccini.

Formación de Santiago Wanderers

Bayron Martínez; Axel Herrera, Sergio Felipe, Cristopher Valenzuela, Pedro Navarro; Leandro Navarro, Joaquín Silva, Cristóbal Ponce; Vicente Vargas, Marcos Camarda y Denilson San Martín. DT: Francisco Palladino.

¿Dónde ver U de Chile vs Santiago Wanderers en vivo?

El duelo entre U. de Chile y Santiago Wanderers se jugará este domingo 21 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago. El partido válido por la Fecha 3 del Grupo D de la Copa Chile 2026 se puede ver por TNT Sports y en streaming a través de HBO Max.