El partido de Unión La Calera vs U de Chile se jugará sin público en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, en el marco de la fase de grupos de la Copa Chile 2026. Esto debido a un castigo que recibió el cuadro cementero en este certamen.

Este duelo será el tercero que ambos elencos disputen en ese estadio en la temporada, ya que jugaron por el Campeonato Nacional y por la Copa de la Liga, con un triunfo para los caleranos y un empate.

¿Por qué castigaron a Unión La Calera para el duelo ante U de Chile?

Los hinchas de Unión La Calera están castigados para el duelo ante U de Chile porque protagonizaron incidentes en el clásico con San Luis en la edición 2025, por lo que el compromiso será sin fanáticos en las tribunas.

Son cuatro partidos en total, por lo que toda la fase de grupos la jugará a puertas cerradas, al igual que una hipotética ronda de octavos de final, o en su defecto un partido más de la edición 2027.

Este castigo no lo pudo cumplir en el Campeonato Nacional o Liga de Primera, debido a que esos son torneos organizados por la ANFP, mientras que la Copa Chile por la Federación de Fútbol de Chile (FFCH).

¿Cuándo juegan Unión La Calera vs U de Chile por la Copa Chile 2026?

Unión La Calera recibe a U de Chile este miércoles 24 de junio a las 19:30 horas en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, duelo pendiente de la Fecha 1 del Grupo D en la Copa Chile 2026.

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