U de Chile se impuso por 4-1 a Santiago Wanderers en la Copa Chile 2026, duelo importante para que los Azules debuten de buena forma en este nuevo torneo, pero también para darle una alegría a su técnico Fernando Gago, quien el pasado jueves sufrió un infarto y debió ser operado de urgencia, por lo que ahora está en recuperación.

Fabricio Coloccini, quien dirigió este domingo ante la baja de Gago, envió un mensaje al estratega argentino, quien seguramente vio por televisión a sus dirigidos en el buen compromiso que jugaron en el estadio Nacional.

¿Qué dijo Fabricio Coloccini sobre Fernando Gago después del triunfo de U de Chile?

En conferencia de prensa en Ñuñoa, Coloccini señaló: “Más allá de lo futbolístico y de cómo se dio el partido, teníamos una motivación especial que era Fernando. Él ya antes del partido con O’Higgins había sentido un dolor en el pecho, pero no es la primera vez que le pasa y él siempre quiere estar al lado de sus jugadores”.

“Insistimos en que se hiciera ver, pero él no quería por miedo a no poder estar con el equipo. Por eso hoy lo futbolístico es un ítem aparte; la motivación extra fue regalarle un triunfo a Fernando”, sentenció.

El análisis de Coloccini de la victoria de U de Chile

Acerca del partido, Fabricio Coloccini afirmó: “Fue una virtud nuestra colapsar las fortalezas del rival. Manejamos muy bien la pelota y los ritmos. Tras el gol de ellos, los chicos mostraron enseguida que no les había gustado esa situación y fueron por más.

“Eso habla bien de la cabeza del equipo, que no se cayó y buscó ser protagonista en todo momento”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?

U de Chile vuelve a la cancha este miércoles 24 de junio a las 19:30 horas ante Unión La Calera en la Copa Chile 2026.