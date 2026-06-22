Datos Clave Hasta 2029: Matías Zaldivia firmaría su extensión con Universidad de Chile hasta el año 2029. El blindaje: La U podrá activar una cláusula si juega menos del 60% de los minutos por temporada. El capitán: El central tiene 35 años y es uno de los líderes del camarín azul.

Universidad de Chile avanza en blindar la base de su plantel y uno de los nombres clave es el de Matías Zaldivia. En plena antesala del mercado de invierno, el capitán y referente del camarín firmaría una renovación que lo mantendría en el club hasta 2029, en un acuerdo con un detalle que termina protegiendo a los azules.

Según informó TNT Sports, la extensión incluye una cláusula unilateral que la U puede activar si el defensor disputa menos del 60 por ciento de los minutos en cada temporada. El dato representa un giro respecto de lo que se venía manejando, ya que la negociación se había estancado justamente por esa condición de minutaje, que en un principio el jugador rechazaba.

¿Por qué la cláusula protege a la U?

Porque le da una salida ante el factor edad. Proyectar a un central de 35 años hasta el final de la década no es menor, ya que de cumplirse el contrato completo Zaldivia llegaría a 2029 con 38 años, una edad poco habitual para sostener la titularidad en una zaga de Primera División. La cláusula funciona como un seguro, porque si el rendimiento o el físico no acompañan, la continuidad no se renueva sola, sino que queda sujeta al minutaje que logre temporada a temporada.

¿Zaldivia se retira en la U?

Todo apunta a que sí. Firmar hasta 2029 prácticamente sella que colgará los botines de azul, un desenlace impensado cuando llegó al CDA. Su arribo desde Colo Colo a fines de 2022 fue uno de los más polémicos que se recuerden, por la carga que implica cualquier traspaso directo entre archirrivales. Y hay una simetría curiosa, porque si juega hasta 2029 habrá vestido la camiseta de la U las mismas siete temporadas que defendió al Cacique antes de cruzar la vereda.

La firma de Zaldivia se enmarca en una ola de renovaciones que Azul Azul, con el gerente deportivo Manuel Mayo a la cabeza, viene cerrando con nombres como Maximiliano Guerrero, Lucas Assadi e Ignacio Vásquez. El Jefe, que esta temporada suma 14 partidos con un gol y una asistencia y acumula más de 110 encuentros desde su llegada, se perfila como una de las primeras grandes definiciones de un receso que recién comienza a moverse, a la espera de la oficialización.